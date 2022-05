Άλλη μία υπέροχη ερμηνεία μας χαρίζει η Χαριτίνη Πανοπούλου, με το cover του πολύ γνωστού και αγαπημένου “Every Breath You Take”.

Η μεγάλη μπαλάντα του Sting παίρνει καινούρια μορφή στην απαλή ακουστική version της ταλαντούχας ερμηνεύτριας, η οποία επίσης παίζει την μελωδία στην κιθάρα. Για άλλη μια φορά συναντάμε στην ενορχήστρωση τον Παναγιώτη Μάργαρη.

Στο music video, το οποίο αποπνέει μια οικεία ατμόσφαιρα, βλέπουμε την Χαριτίνη Πανοπούλου να ερμηνεύει το κομμάτι σε ένα ατμοσφαιρικό studio!

Το «Every Breath You Take» κυκλοφορεί από τη Heaven Music, και είναι τώρα διαθέσιμο σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Every breath you take

Every move you make

Every bond you break

Every step you take

I’ll be watching you.

Every single day

Every word you say

Every game you play

Every night you stay

I’ll be watching you.

Oh can’t you see

You belong to me?

How my poor heart aches

with every step you take.

Every move you make

Every vow you break

Every smile you fake

Every claim you stake

I’ll be watching you.

Since you’ve gone I’ve been lost without a trace.

I dream at night, I can only see your face.

I look around but it’s you I can’t replace.

I feel so cold, and I long for your embrace.

I keep crying baby, baby, please…

Oh can’t you see

You belong to me?

How my poor heart aches

with every step you take.

Every move you make

Every vow you break

Every smile you fake

Every claim you stake

I’ll be watching you.

Every move you make

Every step you take

I’ll be watching you…