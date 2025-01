Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, σε συνεργασία με τα Αθηναϊκά Θέατρα, παρουσιάζει, σε πρώτη πανελλήνια παρουσίαση, το τελευταίο κείμενό της Γλυκερίας Μπασδέκη, «How soon is now» που εμπνέεται ελεύθερα από το λογοτεχνικό πρόσωπο της Μαργαρίτας Περδικάρη, μιας νεαρής δασκάλας αστικής καταγωγής, που την περίοδο του δεύτερου Παγκοσμίου πολέμου η ένταξη της στην ΕΠΟΝ Πίνδου, θα αποτελέσει την αφορμή για να ανοίξει ο ασκός του Αιόλου μιας ολόκληρης χώρας, η οποία δύσκολα συμπράττει με τα «φαντάσματα» του παρελθόντος της.

Η παράσταση, αξιοποιώντας το θέμα της Ελληνικότητας, επιχειρεί να ανοίξει έναν θαρραλέο διάλογο γύρω από το δράμα της Γερμανικής κατοχής το οποίο φαίνεται να τελειώνει, αλλά σε λίγο θ’ αρχίσουν νέες συμφορές: ο εμφύλιος.

Μέσα από τον κώδικα του Θεάτρου σκιών, τον Αττίκ, τους ελληνικούς καφενέδες, αλλά και την εγχώρια ζωγραφική, επιχειρείται η δόμηση ενός «Εθνικού ψηφιδωτού» μνήμης, για όλα εκείνα που στον απόηχο της μετεμφυλιακής Ελλάδας, οι άνθρωποι προσπαθούν να ξεχάσουν.

Κείμενο: Γλυκερία Μπασδέκη

Διασκευή – Σκηνοθεσία: Πάνος Κούγιας

Ηθοποιοί: Μενέλαος Κυπαρίσσης, Δανάη Παπουτσή, Ανθή Σαββάκη, Λεωνίδας Στάμου

Αφήγηση ηχογραφημένου υλικού: Χαρούλα Αλεξίου

Video-Σκηνικά: Δημήτρης Κοντογιώργης

Κοστούμια: Μαργαρίτα Τζαννέτου

Φωτισμοί: Βασίλης Αποστολάτος

Επιμέλεια κίνησης : Mαρίζα Τσίγκα

Μουσική: Teo Kougias

Βοηθός σκηνοθέτη: Κοσμάς Γκάνιας

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Διεύθυνση Επικοινωνία Αθηναϊκών Θεάτρων: Ελίνα Λαζαρίδου

Τμήμα Επικοινωνίας Αθηναϊκών Θεάτρων: Ειρήνη Τσίκα

Social Media Αθηναϊκών Θεάτρων: Μαργαρίτα Μαρμαρά

Έναρξη: Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου έως Κυριακή 16 Μαρτίου

Ώρες και ημέρες παραστάσεων: Παρασκευή, Σάββατο 20:30, Κυριακή: 19:00

Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Φουαγιέ

Τιμές εισιτηρίων:

18 ευρώ (κανονικό), 10 ευρώ (φοιτητικό, μαθητικό και άνω των 65+), 8 ευρώ (άνεργοι, και 5 ευρώ (Ατέλειες ΣΕΗ, ΑΣΚΤ, ΠΕΣΥΘ).

Προπώληση εισιτηρίων: more.com