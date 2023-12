Το Athens Blues, το τρίτο ολοκληρωμένο άλμπουμ από Hume Assine, πλέον κυκλοφορεί σε έναν εξαιρετικά περιορισμένο αριθμό συλλεκτικών διαφανών βινυλίων, συνοδευόμενα από ένα sticker pack που επιτρέπει σε όσους το αποκτήσουν, να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους είτε επάνω στην ίδια τη συσκευασία του άλμπουμ ή σε οποιοδήποτε άλλο αγαπημένο item.

Με βάση τον αστικό ήχο, το Athens Blues καταγράφει τον παλμό της πόλης μέσα από 10 καθημερινές ιστορίες που περιλαμβάνουν έρωτες, πάθη, τοξικότητα, ρουτίνα, δημιουργικότητα, χορό και “ταξίδια”.

Παράλληλα, για να γιορτάσει την κυκλοφορία, το σχήμα, κυκλοφόρησε κι ένα νέο διπλό κλιπ, ενώνοντας δύο τραγούδια του album (Citylights / Polikatikies) σε μία ερωτική ιστορία γεμάτη βόλτες στην πόλη και πολλά, μα πάρα πολλά φιλιά, σε σκηνοθεσία Nohoot.

Το βίντεο ξεκινάει με το Citylights, το νέο 4ο single μέσα από το album, το οποίο κινείται σε downtempo, trip hop ήχους με τον πρωταγωνιστή μας να αναζητά τη λαχτάρα του πρώτου (;) φιλιού, ενώ κλείνει αισίως με ενάμιση λεπτό αδιάκοπων φιλιών.

CITYLIGHTS:

Music: Hume Assine

Lyrics: Hume Assine, Anna Paspati

POLIKATIKIES

Music & Lyrics: Hume Assine

Save me, kiss me now, under the city lights.

Walking round the city hand by hand, show me all the places you know.

Under the sky, get lost with me tonight, there’s no any better place to go

Walking round the city hand by hand, show me all the places you love.

Under the lights, get lost with me tonight, there’s no any better place to go!

Save me, kiss me now, under the city lights.

——————–

Η πόλη βουίζει τρέχει και αγκομαχά

Μα τώρα όλα κάνουν παύση

Επάνω από τις πολυκατοικίες

Και των ενοίκων τους τις ιστορίες

Για τις ζωές τους που θα χαραμίσουν

Θα συμπιέσουν και θα τις κερδίσουν

Επανω από τις πολυκατοικίες

Και των ενοίκων τους τις ιστορίες

Θυμάμαι να πετάω εγώ μαζί σου

H γλώσσα μου όταν είναι στη δίκη σου

Επάνω από τις πολυκατοικίες,

γράφουμε τις δικές μας ιστορίες…