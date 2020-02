Η Αναστασία Ζαννή ανεβαίνει για πρώτη φορά στη σκηνή του Ηalf Note για δυο μοναδικές νύχτες με διεθνείς επιτυχίες της μεγάλης οθόνης. Ένα πρόγραμμα, στο οποίο θα πρωταγωνιστούν τραγούδια και μελωδίες, μέσα από τις σημαντικότερες ταινίες. Τραγούδια προτεινόμενα ή και βραβευμένα με Oscar.

Η Cross Over Classical Soprano Αναστασία Ζαννή, με την μοναδική ευελιξία της φωνής της θα μας ταξιδέψει στον μαγικό κόσμο αγαπημένων ταινιών και μιούζικαλ με σπουδαία τραγούδια.

Από τα Somewhere Over The Rainbow, Windmills of your mind (Michelle Le grand), Moon River (Henry Mancini), The Way we were έως το περσινό Οσκαρικό Shallow και την ελληνική νίκη του Ποτέ την Κυριακή του Μάνου Χατζιδάκι.

Τρίτη 11 & 18 Φεβρουαρίου

Ώρα έναρξης: 21.30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων: 10 ευρώ (μπαρ) , 15 ευρώ (β’ ζώνη), 20 ευρώ (Α’ ζώνη)

Προπώληση: www.viva.gr