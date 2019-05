Οι Clutch επιστέφουν στην Ελλάδα φιλοξενούμενοι του Release Athens Festival 2019 μαζί με τους Black Rebel Motorcycle Club, Planet of Zeus, Godsleep και Whereswilder!

To Release Athens 2019 υποδέχεται τους Clutch, μία από τις κορυφαίες live μπάντες του πλανήτη! Την Τετάρτη 19 Ιουνίου, η αγαπημένη τετράδα από το Maryland των ΗΠΑ θα φέρει στην Πλατεία Νερού το καταιγιστικό rock n’ roll της, για πρώτη φορά σε open air φεστιβάλ, και μαζί με εκλεκτούς καλεσμένους που θα ανακοινωθούν σύντομα, θα μετατρέψουν τη βραδιά σε αληθινό προσκύνημα!



Όπως προαναφέραμε, αυτή θα είναι η πρώτη μεγάλη ανοιχτή συναυλία που θα δώσουν στην Αθήνα, αφού όλες οι προηγούμενες είχαν γίνει καλοκαίρι μεν αλλά πάντα σε κλειστούς χώρους δε. Επιτέλους, ήρθε η ώρα να απολαύσουμε μία από τις πιο δυναμικές και συνεπείς rock μπάντες του καιρού μας ακριβώς όπως της αξίζει!

Οι Clutch σχηματίστηκαν το 1990 στο Maryland, και μέχρι σήμερα έχουν κυκλοφορήσει 12 ολοκληρωμένα studio albums. Μετά την πρώτη τους δισκογραφική δουλειά, “Transnational Speedway League” (1993) και το ομώνυμο album τους δύο χρόνια αργότερα, οι Clutch άρχισαν να γράφουν την δική τους blues / rock ιστορία εισβάλοντας και σε πιο mainstream μονοπάτια. Το “Elephant Riders” του 1998 κυκλοφόρησε από την πολυεθνική Columbia Records, ενώ το “Pure Rock Fury” (2001) γνώρισε αρκετά μεγάλη επιτυχία, καθώς το single ”Careful with that Mic” παίχτηκε πολύ στους τοπικούς αμερικάνικους κολεγιακούς σταθμούς.

Με έναν ήχο που συνδυάζει επιρροές από stoner, hard rock και heavy metal κατόρθωσαν να συγκεντρώσουν έναν πολύ ιδιαίτερο και ισχυρό πυρήνα fans. Με τον καιρό, στη μουσική τους βρήκαν εφαρμογή τα blues αλλά και κάποιες ισχυρές δόσεις funk, κάτι που ο μουσικός κόσμος έδειξε να εκτιμάει στις μετέπειτα δουλειές τους. Με το “Blast Tyrant” του 2004 η δημοτικότητα τους ανέβηκε στα ύψη, καθώς το ”The Mob Goes Wild” έκανε μεγάλη επιτυχία στους underground rock κύκλους.

Το 2005, στη σύνθεση της μπάντας προστέθηκε ο οργανίστας Mick Schauer με τον οποίο κυκλοφόρησαν τα επόμενα δύο album τους, “Robot Hive / Exodus” και “From Beale Street To Oblivion“. H κριτική αποδοχή υπήρξε καθολική! Το ίδιο συνέβη και με το “Strange Cousins From the West” (2009) που έγινε instant classic και ακούστηκε παντού.

Το “Earth Rocker” (2013) έφτασε στο νούμερο 15 του Billboard Top 200 και αποτέλεσε το πιο επιτυχημένο album της μέχρι τότε καριέρας τους. Εκεί που λέγαμε πόσο σπάνιο είναι αυτό για μία μπάντα με πάνω από 20 χρόνια πορείας στο κοντέρ της, ήρθε το “Psychic Warfare”, τον Οκτώβριο του 2015, να τους φτάσει σε νέες… κορυφές τις οποίες άφησαν ήδη πίσω τους, συνεχίζοντας ακάθεκτοι με το, ήδη υπερεπιτυχημένο, “Book of Bad Decisions” (2018), που τους έφερε στο επίσημο Top-20 των albums σε ΗΠΑ και Βρετανία!



Οι Clutch είναι:

Neil Fallon / φωνή, κιθάρα

Jean-Paul Gaster / drums

Dan Maines / μπάσο

Tim Sult / κιθάρα

Από το ντεμπούτο τους και μέχρι σήμερα, οι Clutch δεν σταματoύν να μας προσφέρουν κλασικά rock τραγούδια και κάθε φορά οι εμφανίσεις τους ξεπερνούν την προηγούμενη, όπως άλλωστε συμβαίνει και με τους δίσκους τους, αφού κάθε νέα κυκλοφορία τους βρίσκεται ένα σκαλί ψηλότερα, τόσο σε εμπορικό όσο και καλλιτεχνικό επίπεδο. Τρανή απόδειξη το ότι θα μας επισκεφτούν έχοντας, και πάλι, ένα από τα καλύτερα albums του 2018 στο ενεργητικό τους, το εξαιρετικό “Book Of Bad Decisions“.

Μην έχετε καμία αμφιβολία. Η παρουσία τους στην Πλατεία Νερού θα είναι αντάξια κάθε προσδοκίας σας. Το αυθεντικό groove ‘n’ roll τους, με μια “διαβολική” rhythm section και τον Neil Fallon να… κηρύττει, ενώνει το heavy rock με φαινομενικά ετερόκλητα στοιχεία που στον πλανήτη των Clutch είναι απόλυτα φυσιολογικά.

Ετοιμαστείτε για μια βραδιά απόλαυσης με “Electric Worry”, “The Regulator”, “The Mob Goes Wild”, “X-Ray Visions”, “Earth Rocker”, “A Quick Death in Texas”, “D.C. Sound Attack!”, “In Walks Barbarella”, “How to Shake Hands”, “The Wolf Man Kindly Requests…” και “Burning Beard” που, μεταξύ άλλων, θα προσφέρουν μία μοναδική live εμπειρία! Σχεδόν τρεις δεκαετίες εμπειρίας τα λένε όλα για μία εκπληκτική μπάντα που σέβεται τον εαυτό της και κυρίως ζει για να διασκεδάζει το κοινό της! Everybody get the message?

Οι επιβλητικοί Black Rebel Motorcycle Club έρχονται στο Release Athens 2019, την παρέα με τους Clutch για να προσφέρουν μια βραδιά αυθεντικού και παθιασμένου rock’n’roll!

Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από κάθε είδους ευκολία, η μαυροφορεμένη τριάδα από το San Fransisco της California είναι από τους ελάχιστους επιζώντες μιας γενιάς αληθινών δημιουργών που συνεχίζουν τον μοναχικό τους δρόμο. Διότι για κάποιους η ενασχόληση με την μουσική σημαίνει φήμη, χρήματα, ζωή υπό το φως των προβολέων. Την ίδια στιγμή, για κάποιους άλλους, το rock’n’roll ισοδυναμεί με ισόβια κάθειρξη –στο μυαλό, την ψυχή, την καθημερινή στάση απέναντι στα πράγματα. Οι BRMC είναι μία από εκείνες τις μπάντες που έχουν αποδεχτεί αυτή την… καταδίκη, πολύ απλά διότι δεν θα μπορούσαν να κάνουν αλλιώς.

Από το αριστουργηματικό ντεμπούτο με τίτλο το όνομά τους, το 2001, έως το περσινό “Wrong Creatures”, ένα από τα καλύτερα albums που έχουν κυκλοφορήσει ποτέ, οι Peter Hayes και Robert Levon Been, μαζί με τη Leah Shapiro, επιβεβαιώνουν πως δεν νοιάζονται για μόδες και κάθε είδους εποχιακά ρεύματα. Παίζουν με τους ενισχυτές στο τέρμα, με ψυχή, καρδιά και μυαλό. Έχουν περάσει πολλά, έχουν… πάει στην Κόλαση και έχουν ξαναγυρίσει πιο δυνατοί από ποτέ!

«Είμαστε πραγματικά σαν ένα νησί ανάμεσα σε όλα αυτά, όποιες κι αν είναι οι δυσκολίες, οπότε καλό είναι να είσαι και ντυμένος κατάλληλα. Βέβαια, δεν είμαι σίγουρος για το ποια είναι η σωστή ενδυμασία όταν πνίγεσαι μέσα στη φωτιά. Αλλά τα δερμάτινα συνήθως πηγαίνουν με τα πάντα», λέει ο Robert Levon Been.

Τραγούδια όπως τα κλασικά “Whatever Happened To My Rock ‘n’ Roll”, “Love Burns”, “Beat the Devil’s Tattoo”, “Spread Your Love”, “Ain’t No Easy Way”, “Stop”, “Red Eyes and Tears”, “Berlin”, “Fault Line”, δίπλα στα θαυμάσια κομμάτια του πιο πρόσφατου album, όπως τα “Little Thing Gone Wild”, “Question Of Faith, “Haunt”, “Echo”, “Spook” και πολλά ακόμα, θα αποδείξουν γιατί η αμερικανική μπάντα αποτελεί μια από τις σταθερότερες αξίες στην παγκόσμια μουσική σκηνή, εδώ και σχεδόν 20 χρόνια.

«Το μόνο πράγμα που πάντα μας κάνει να αισθανόμαστε καλά στη ζωή μας, είναι να βρισκόμαστε στη σκηνή και να παίζουμε όσο πιο δυνατά μπορούμε», λέει ο Been και όσοι τους έχετε δει το ξέρετε ήδη καλά. Οι υπόλοιποι ετοιμαστείτε για μια βραδιά που θα θέσει το ερώτημα αν το rock’n’roll πέθανε ή όχι. Η απάντηση είναι απλή…

Οι καταιγιστικοί Planet οf Zeus έρχονται στο Release Athens 2019, για να συγκροτήσουν ένα εντυπωσιακό lineup, την Τετάρτη 19 Ιουνίου!

Πρόκειται για μια μπάντα που δεν χρειάζεται συστάσεις, με αξιοζήλευτη πορεία που διαρκεί πλέον σχεδόν 20 χρόνια. Από τα γνωστότερα ονόματα της εγχώριας σκηνής, με τη μία sold out συναυλία να διαδέχεται την άλλη, σε κάθε πόλη και σε κάθε venue, έχουν ξεπεράσει τα στενά όρια της χώρας μας εδώ και πολύ καιρό, ταξιδεύοντας τα βαριά, γεμάτα χορευτικό groove, riffs τους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Έχοντας εξερευνήσει διάφορες πτυχές του heavy rock ήχου, εξακολουθούν να αναζητούν νέους δρόμους, αγκαλιάζοντας την ωριμότητά που αναπόφευκτα έρχεται με αξιοθαύμαστο τρόπο. Μετά από τέσσερα εξαιρετικά albums (“Eleven The Hard Way” / 2008, “MachoLibre” / 2011, “Vigilante” / 2014, “Loyal To The Pack” / 2016), οι Planet of Zeus ακούγονται πιο σίγουροι και γεμάτοι από ποτέ. Αποτελούνται, άλλωστε, από τέσσερις σπουδαίους μουσικούς που κάθε φορά εμπλουτίζουν τον ήχο τους με νέα στοιχεία.

Για εκείνους που δεν γνωρίζουν το «φαινόμενο» Planet οf Zeus, η σχέση του αθηναϊκού heavy rock κουαρτέτου με το κοινό είναι μοναδική. Η ένταση και ο δυναμισμός τους μεταφέρεται άμεσα στην αρένα. Στις συναυλίες τους δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Το κοινό τους παραμένει πιστό και συνεχώς μεγαλώνει. Συχνά-πυκνά, ρωτούν τον κόσμο που συνωστίζεται στα live τους: «Πόσοι ήρθατε σήμερα να μας δείτε για πρώτη φορά;» Απαντούν θετικά οι μισοί. «Πόσοι μας έχετε δει πολλές φορές;» Οι άλλοι μισοί. «Πόσοι θα ξανάρθετε;» Όλοι σηκώνουν τα χέρια!

Το Release Athens 2019 ετοιμάζεται με χαρά να τους υποδεχτεί! Here comes the wolfpack!

Oι Godsleep προστίθενται στο lineup και μαζί με τους Clutch, BRMC, Planet of Zeus κάνουν τη μέρα… άχαστη!

Έπειτα από περίπου 1,5 χρόνο αποχής από τις συναυλιακές σκηνές, οι Godsleep, το κουαρτέτο από την Αθήνα επανήλθε με την προσθήκη της Amie στη φωνή και του Dennis Panagiotidis που προσθέτει το δικό του έμπειρο touch πίσω από τα τύμπανα.

Το “Coming of Age” διάδοχος του “Thousand Sons of Sleep” είναι η αφορμή για περιήγηση σε νέα ηχοτόπια, ένα ταξίδι που οι ίδιοι με τόλμη επιχειρούν. Αποτελεί ένα από τα γεγονότα της χρονιάς για την εγχώρια σκηνή του σκληρού ήχου.

Μετά από μία headline ευρωπαϊκή περιοδεία το 2016, για την υποστήριξη του ντεμπούτο τους, αλλά και συμμετοχές σε σημαντικά Ευρωπαϊκά festivals του ήχου, όπως τα Freak Valley, Aquamaria, Yellowstock, Red Smoke, Electric Valley, Exit, Revolution και Rockwave, οι Godsleep μπορούν εύκολα να λογίζονται ως ένα έμπειρο live act, και όποιος έχει παραβρεθεί έστω και σε μία ζωντανή τους εμφάνιση μπορεί να το επαληθεύσει!

Oι Whereswilder συμπληρώνουν ιδανικά την ημέρα και δημιουργούν μια μέρα που κανείς δεν πρέπει να χάσει!

Από τους πρωτοπόρους της αναβίωσης του ψυδεδελικού ροκ ήχου στην χώρα μας, οι Whereswilder (με σήμα την κατσίκα) έχουν κερδίσει συναυλιακό κοινό και κριτικούς, σχεδόν από το ξεκίνημα τους και φέτος επιστρέφουν με αρκετά live και το επίσημο τρίτο album.

Ο Ιούνιος του ’19 τους βρίσκει πιο θερμούς από ποτέ.

Έπειτα από μια σειρά headline συναυλιών εντός της χώρας και με έναν νέο δίσκο ήδη έτοιμο, καταφτάνουν στη σκηνή του Release Festival στις 19 Ιουνίου. Εκεί θα δώσουν δείγματα από το εκρηκτικό τους live μαζί με μια δόση από το φρέσκο υλικό.

Η προπώληση συνεχίζεται προς 32 ευρώ το κανονικό εισιτήριο.

Διατίθενται επίσης VIP εισιτήρια προς 80 ευρώ.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται οι εξής προνομιακές παροχές:

Ø ξεχωριστή υπερυψωμένη περιοχή διαμορφωμένη με stands &stools για όλους

Ø open bar

Ø προτεραιότητα πρόσβασης στον χώρο

Ø ιδιωτικό parking

Ø ξεχωριστές τουαλέτες

Ø αναμνηστικό δώρο του φεστιβάλ.

Να θυμίσουμε πως στην είσοδό σας στο φεστιβάλ θα σας δοθεί δωρεάν έγχρωμο αναμνηστικό hard copy εισιτήριο!

Διάθεση:

Τηλεφωνικά στο 11876

Online: viva.gr

Η πρόσβαση είναι εύκολη, τόσο με τα Μέσα Μεταφοράς όσο και με αυτοκίνητο, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλο parking.

Μετρό: Σταθμός “Συγγρού – Φιξ” και μετά λεωφορείο / γραμμές Β2 και 550 (Στάση “Φόρος”)

ΗΣΑΠ: Σταθμός Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και μετά είτε λεωφορείο / γραμμές 217, Α1, Β1 (Στάση “Φόρος”) είτε τραμ / γραμμές “Αριστοτέλης 4” ή “Θουκυδίδης 3” (Στάση “Δέλτα Φαλήρου”)

Τραμ: Γραμμή 3 (από ΣΕΦ ή Βούλα – Γλυφάδα) και Γραμμή 4 (από ΣΕΦ ή Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου” Γραμμή 3 (από Σ.Ε.Φ. ή από Βούλα – Γλυφάδα), & Γραμμή 4 (από Σ.Ε.Φ. ή από Σύνταγμα) / Στάση “Δέλτα Φαλήρου”

Λεωφορείο: Γραμμές A1, B1, B2, 217, 550 (Στάση “Φόρος”)