Ήρθε η ώρα να πάρουμε χαρτί και να σημειώσουμε τη Δευτέρα 22 Ιουνίου, μιας κι εκείνη τη βραδιά θα δούμε για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Dido στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων!

Δεν υπάρχει αμφιβολία, λοιπόν, πως αυτή θα είναι η καλοκαιρινή συναυλία της χρονιάς, καθώς ένα συναυλιακό απωθημένο ετών θα έρθει επιτέλους στη χώρα μας!

Στη λέξη τραγουδοποιός, σίγουρα κάπου θα εμφανιστεί το όνομα της Dido, που ξεκίνησε το μουσικό της ταξίδι πίσω στο 1996 με τους Faithless, στρέφοντας το βλέμμα της μουσικής βιομηχανίας πάνω της. Δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά άλλωστε, καθώς η συγκλονιστικά αισθαντική φωνή της δεν σου άφηνε κανένα άλλο περιθώριο παρά να την ερωτευτείς. Τρία χρόνια μετά, το 1999 κυκλοφορεί το παρθενικό της album, “No Angel” που σκαρφάλωσε στα charts, στρογγυλοκάθισε στην πρώτη θέση των κυκλοφοριών του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ μέχρι σήμερα παραμένει το ντεμπούτο με τις περισσότερες πωλήσεις παγκοσμίως που έβγαλε ποτέ Βρετανίδα καλλιτέχνιδα!

Αφού μάζεψε μπόλικα βραβεία, η Dido άρχισε να λατρεύεται από κοινό και κριτικούς κι όλοι πλέον πλάι στο όνομά της, πρόσθεταν τον τίτλο της Βρετανίδας καλλιτέχνιδας των επόμενων ετών. “Here with Me”, “Thank You” κονταροχτυπιούνταν για το ποιο είναι το πλέον αγαπημένο hit της, τη στιγμή που τα ραδιόφωνα σε όλο τον κόσμο κι όπως ήταν φυσικό και στην Ελλάδα, βομβάρδιζαν το airplay τους!

Ακολούθησαν ασταμάτητες περιοδείες για πολλά χρόνια, βραβεία, sold out shows και συμμετοχή στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του πλανήτη. Εν μέσω αυτών κυκλοφόρησε το 2003 το “Life for Rent” και πέντε χρόνια μετά το “Safe Trip Home”, από όπου και ξεπήδησαν υπέροχα τραγούδια σαν το ομότιτλο του πρώτου, το υπέρ-λατρεμένο “White Flag”, το “Don’t Leave Home” και το σπαραξικάρδιο “Don’t Believe in Love”. Ακολούθησε ένα διάλειμμα χρόνων από τις live περιοδείες, όπου και κυκλοφόρησε το πιο εσωτερικό και κυκλοθυμικό “Girl who got Away”, πριν έρθει το περσινό “Still on My Mind” που συγκαταλεγόταν αναμφίβολα στις κυκλοφορίες της χρονιάς που έφυγε πριν λίγες μέρες.

Ατμοσφαιρικό κι εμπνευσμένο από την περίοδο της εγκυμοσύνης της, στον γιο της Stanley, αποτελεί την πιο ώριμη στιγμή της δισκογραφίας της, με μεστούς κι ανεπιτήδευτους στίχους κι ερωτεύσιμες μελωδίες, με το “Hurricanes” να συμπληρώνει κάθε ενημερωμένη λίστα με τα καλύτερα τραγούδια του 2019! Βάζοντας τέλος στην αναμονή πολλών χρόνων για το ελληνικό κοινό, η Dido θα επισκεφθεί για πρώτη φορά την Αθήνα στις 22 Ιουνίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, σε ένα βράδυ που θα έχει ως μουσική υπόκρουση τη μαγευτική φωνή της!

Τα εισιτήρια ξεκινούν από 36€

Σημεία προπώλησης

www.highpriority.gr

www.ticketmaster.gr

Τηλεφωνικό κέντρο Ticketmaster 2108938111