Η Juno κυκλοφορεί το πρώτο της EP με τίτλο “Closer”

Η Αθηναία τραγουδίστρια/τραγουδοποιός Juno ξεκίνησε το μουσικό της ταξίδι πριν από μια δεκαετία, ξεκινώντας μαθήματα φωνητικής ως σοπράνο, σε διάφορα ωδεία. Παράλληλα με τις σπουδές της στη μουσική αρμονία, τη μουσική θεωρία και τη σύνθεση τραγουδιών, άρχισε να πειραματίζεται με διάφορα είδη μουσικής και να ανακαλύπτει τις δημιουργικές της δυνατότητες.

Στην πορεία κυκλοφόρησε τραγούδια της με τη συνεργασία εγχώριων καλλιτεχνών όπως ο Quentin North, αλλά και ξένων, όπως ο Auditory Canvas, DistantStarr, Broken Figures, Buddy Leezle.

Τα πρώτα της βήματα ως τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια έγιναν επίσημα το 2017, όποτε και κυκλοφόρησε ψηφιακά το πρώτο της EP με τίτλο “The Leap” σε παραγωγή του Jovian Kid.

Λίγους μήνες αργότερα, στις αρχές του 2018, κυκλοφόρησε ένα single με τίτλο “Love in Stereo”, μια downtempo μπαλάντα με στοιχεία dreampop.

Σήμερα παρουσιάζει την πρώτη της δουλειά στην οποία η ίδια υπογράφει τη σύνθεση, ερμηνεία, επιμέλεια και το σύνολο της παραγωγής! Στο νέο της EP με τίτλο “Closer” η Juno δημιουργεί περίπλοκα ηχητικά τοπία, με ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, άλλοτε κινηματογραφική και άλλοτε συναισθηματική.

Το EP αποτελείται από τέσσερα τραγούδια με σύνολο διάρκειας 13 λεπτά.

Στο ομώνυμο τραγούδι τα drum beats εναλλάσσονται με μελωδικά synth περάσματα, και δημιουργούν ονειρικά τοπία στα οποία ταξιδεύουμε με όχημα την παθιασμένη ερμηνεία της.

Το επόμενο τραγούδι με τίτλο Minimalism είναι μια δυναμική trip hop εμπειρία με δυνατό μπάσο και beats που μιμούνται τους χτύπους της καρδιάς.

Ακολουθεί το Crash, μια ωδή στο ρομαντισμό που εκφράζεται με ρυθμικά τύμπανα, πνευστά και σειρήνες.

Το EP κλείνει με το τραγούδι Automation, ένα φουτουριστικό soundtrack με έντονες επιρροές από το θρυλικό synthesizer moog που συμπληρώνεται από υπνωτιστικές ψαλμωδίες.

Credits:

Written, performed, produced, mixed by Juno.

Bass on Minimalism and Crash written and performed by Andreas Sardelis.

Mastered by Micheal Wynne.

Original Artwork and Visuals by Leon Vangalis.

Logo Design and additional Artwork production by the Bastart.

Photoshooting and Editing by Georgina Staikou.