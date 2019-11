«Η μουσική είναι για μένα ανάγκη, είναι κάτι το ιερό που ενώνει τους ανθρώπους με αγάπη και ειλικρίνεια.

Η μουσική είναι μια μαγική και διαχρονική νότα που εμπνέει κουλτούρες και γλώσσες, γκρεμίζοντας με αξιοπρέπεια κάθε γέφυρα και εμπόδιο.

Η μουσική, όμως, που συναντάμε σε αυτό το άλμπουμ, το “Sacred and Spiritual”, είναι ιδιαίτερα Iερή. Ξεκινά από τα πολύ βαθιά ψυχικά σημεία του ανθρώπου για να εκφράσει τα συναισθήματά του, την ανάγκη μας για σοφία και ελπίδα, την ανάγκη να πολεμήσουμε τον θυμό, τον φόβο, τον πόνο και, κυρίως, για να διαδώσει ελπίδα και αρμονία για το μέλλον.

Αυτά τα τραγούδια είναι παγκόσμιες προσευχές που βρίσκουν αντίκτυπο σε κάθε ανθρώπινη ψυχή.

Δεν έχει σημασία πού πιστεύουμε ή ποια είναι η θρησκεία μας. Αυτές οι προσευχές προσφέρουν ασφάλεια και γαλήνη και υποστήριξη στις δύσκολες στιγμές μας.

Μας επιτρέπουν να φανταζόμαστε ένα πιο λαμπερό μέλλον, μας υποδεικνύουν μονοπάτια προς την αγάπη, την ειρήνη και την αρμονία από τα οποία άλλωστε όλοι εμπνεόμαστε.

Με το πέρασμα των αιώνων, η ανθρώπινη φωνή έχει τιμήσει αυτά τα ιερά τραγούδια.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας μου, τα έχω εξερευνήσει και έμαθα να τα αγαπώ και να τα σέβομαι.

Η χάρη τους και η αξία τους, αποτελούν έμπνευση για εμένα.

Όταν ο σύζυγος και παραγωγός μου, ο Andre Chapelle, μου έφερε αυτά τα τραγούδια, ένιωσα σαν να επιστρέφω στις ρίζες μου, ένιωσα πως όλο αυτό με οδηγεί ολοταχώς προς στην πίστη μου για ειρήνη.

Κάθε μέρα ευχαριστώ τη μουσική και συνειδητοποιώ το θαύμα: ότι η αγάπη υπάρχει.

Σας ευχαριστώ πολύ που όλα αυτά τα χρόνια μοιράζεστε μαζί μου αυτό το πνευματικό και μουσικό ταξίδι.

Είναι γεγονός ότι μαζί, νότα με νότα και στίχο-στίχο, βοηθάμε να χτίσουμε έναν καλύτερο κόσμο!» —Νάνα Μούσχουρη

Η Νάνα Μούσχουρη, με 60 χρόνια καριέρας, 134 ολοκληρωμένες δισκογραφικές κυκλοφορίες και περισσότερες από 300 εκατομμύρια πωλήσεις παγκοσμίως, είναι η δεύτερη γυναίκα καλλιτέχνιδα με τις περισσότερες πωλήσεις, σε όλο τον κόσμο.

Tracklist

1. Τη Υπερμάχω

2. Mon Dieu

3. Go Down Moses

4. Dank Sei Dir Herr

5. Amazing Grace

6. Sanctus

7. Ave Maria

8. Nobody Knows the Troubles I’ve Seen

9. Gloria Eterna (D’après Suite No. 11 – Sarabande)

10. Panis Angelicus

11. In the Upper Room

12. Kyrie

13. Sometimes I Feel Like a Motherless Child

14. Ave Maria

15. Oh Happy Days

16. La Vergine Degli Angeli (Opera “La Force du Destin”)

17. Rock My Soul

18. Adagio (D’après L’adagio Per Archi ed Organo, Albinoni)