Η Iota Phi μετά τη συνεργασία της με το εμβληματικό γκρουπ των Στέρεο Νόβα στο κομμάτι Ίριδα”, κυκλοφορεί το πρώτο single από τον επερχόμενο της δίσκο.

Σε σύνθεση και παραγωγή της ίδιας, με σταθερό συνεργάτη τον Μιχάλη Δέλτα, το Μαζί είναι ένα αναπάντεχο και τολμηρό κράμα διαφορετικών μουσικών ειδών. Στοιχεία ρεμπέτικου, ντραμς 808, ηλεκτρονικός πειραματισμός και tribal στοιχεία συνθέτουν το ηχοτόπιο του “Μαζί”. Ένα love story ή μια ιστορία για τις ψυχές των ανθρώπων.

Την κυκλοφορία του πρώτου της δίσκου “Homo Pauperis” ακολούθησαν εμφανίσεις σε διεθνή φεστιβάλ όπως στο SXSW στο Όστιν του Τέξας, στο Future Echoes της Σουηδίας και το Eurosonic της Ολλανδίας. Εμφανίστηκε στην Λυρική Σκηνή με αφορμή το φεστιβάλ TEDX, στο ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος στα πλαίσια του φεστιβάλ In Orbit, αλλά και στο Release Festival και Reworks Festival, με τους Στέρεο Νόβα.

Κατέχοντας “a larger-than-life σκηνική παρουσία” (Greek Reporter L.A), η IOTA PHI έχει ανοίξει για τους Orbital, τη Florence and the Machine, Marina and the Diamonds, Muse και άλλους.

Το “enfant terrible” της μουσικής σκηνής της Μεσογείου, όπως την αποκαλεί ο αγγλικός τύπος, έχει συνεργαστεί ανάμεσα σε άλλους, με τον υποψήφιο για Χρυσή Σφαίρα Daniel Heath (Lana Del Rey), με τον υποψήφιο για Grammy Billy Mann (Robyn, John Legend, Celine Dion) και Chris Bolden (En Vogue).

Το μουσικό της έργο έχει κερδίσει αναφορές σε πληθώρα ευρωπαϊκών media όπως στην Spiegel, Musik Express, Spin, Rolling Stone India, XS Noize, Esquire, Vogue, Popjustice, Earmilk και airtime στο θρυλικό Radio 1.

Τίποτα δεν μ’έφτιαξε

Υπήρχα πάντα

Ό,τι και να έγινε μαζί θα’μαστε πάντα

Μην δίνεις χαρά σ’αυτούς

Μας θέλουν χώρια

Ό,τι και να έγινε μαζί θα’μαστε πάντα

