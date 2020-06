“Souvenir” όπως λέμε αναμνηστικό. Η ιστορία ενός χωρισμού και της νέας πραγματικότητας που φέρνει η επόμενη ημέρα.

H United We Fly ανακοινώνει με χαρά πως η Irene Skylakaki εντάσσεται πλέον στο roster της εταιρείας και κυκλοφορεί το πρώτο τραγούδι από τον επερχόμενο δίσκο της. Λίγους μήνες μετά την επεισοδιακή επιστροφή της στην Ελλάδα -εν μέσω καραντίνας και μιας παγκόσμιας πανδημίας- η Ειρήνη παρουσιάζει το γλυκόπικρο και συναισθηματικό “Souvenir”, το πρώτο τραγούδι του επερχόμενου album της. Και ενώ το τραγούδι μιλά για ένα τέλος, ήταν η αρχή για τη συνεργασία της με τον αγαπημένο Jay-Jay Johanson.

Η ιστορία του “Souvenir”, γεμάτη συμπτώσεις και χαρούμενες εκπλήξεις, ξεκινάει όταν η Ειρήνη αποφάσισε να στείλει το κομμάτι στον Jay-Jay Johanson ζητώντας την γνώμη του, χωρίς να περιμένει πως ο ίδιος θα αγαπήσει το τραγούδι τόσο ώστε το βράδυ της φετινής πρωτοχρονιάς να της το στείλει με δικά του vocals και σε νέο remix, δίνοντάς του τη μορφή που ακούμε. Το videoclip, που προέκυψε μετά, είναι αποτέλεσμα μιας ακόμη ευνοϊκής συγκυρίας με την Irene Skylakaki και τον Jay-Jay Johanson να συναντώνται με τον σκηνοθέτη David East στο μακρινό Cape Town όπου και γυρίστηκε. Και ίσως, αν κλείσουμε τα μάτια μας, να μεταφερθούμε κι εμείς εκεί. Υπενθυμίζουμε πως ο David East μας εντυπωσίασε νωρίτερα φέτος με την σκηνοθεσία του τελευταίου τραγουδιού των Foals “Neptune”.

“In a very serendipitous way, we found ourselves in South Africa, shooting a music video with David East, a director whose work I’m a big fan of. I really hope you enjoy it as much as I’ve enjoyed this journey”

Irene Skylakaki

“Serendipity” είναι η τύχη του να συμβαίνει κάτι καλό χωρίς να το περιμένεις. Σε μια χρονιά που ως τώρα φαντάζει δυστοπική, το “Souvenir” μας υπενθυμίζει πως κάθε τέλος φέρνει μια νέα αρχή.

Give it all honey

All your love and money

Give away your soul

You want to travel lighter

What is it you’re after?

Is it something more?

My loving heart won’t let you grow

It won’t excite you like before

I’m not the one you’re looking for

Still I miss you truly

Who am I really fooling?

I’m a souvenir

Is this even real?

My loving heart won’t let you grow

It won’t excite you like before

I’m not the one you’re looking for