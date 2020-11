Περίπου ένα μήνα πριν την κυκλοφορία του νέου της album “Souvenir” τον Νοέμβριο,

η Irene Skylakaki μας ξαφνιάζει με μια ακόμη κυκλοφορία. Το 4ο single του album λέγεται “Sutherland Avenue” και μας μιλάει για μια αγάπη που δεν υπάρχει πια.

Μέσα από τους ξεκάθαρους και “ωμούς” στίχους της, η Irene Skylakaki επιστρέφει στο γνώριμο ύφος της σε αντίθεση με την ποιητική προσέγγιση του πρόσφατου single “Dreamy”. Διατηρεί όμως την ρομαντική και αιθέρια ερμηνεία και αισθητική που παρατηρούμε σε όλα τα single που έχουν κυκλοφορήσει από το νέο album. Στο “Sutherland Avenue” μας καλεί να ταξιδέψουμε μέσα από τις προσωπικές μας εμπειρίες, να νιώσουμε τη λύπη ενός τέλους που γνωρίζαμε νωρίς πως θα έρθει και τη χαρά της νέας αρχής που αυτό σηματοδοτεί.

Με το “Sutherland Avenue” δημιουργούμε το δικό μας album αναμνήσεων, ο καθένας μόνος του μέσα από την χαρακτηριστική ερμηνεία της Irene Skylakaki.

Produced & Mixed by Andres Mesa

Music and Lyrics by Irene Skylakaki

Mastering: Steve Lado

Could it be true?

Could it be true?

I heard a rumour

I’m no longer with you

I heard it clear

I heard it loud

Where are you honey?

Where are you now?

We were happy just me and you

Walking down Sutherland Avenue

Hand in hand we were dreaming wild

How I miss your soul tonight

Could it be true?

Could it be true?

I heard a rumour

I’m no longer with you

I heard it clear

I heard it loud

Where are you honey?

Where are you now?

Were we happy just me and you?

Walking down Sutherland Avenue

Side by side worlds apart

We were over from the start

I heard it clear

I heard it loud

Where are you honey?

Where are you now?