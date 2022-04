Συνεχίζοντας την κυκλοφορία νέων αγγλόφωνων τραγουδιών, ο Τάσος Μελετόπουλος παρουσιάζει το “Why My Bird“, με τη συμμετοχή του Ελληνοβρετανού τραγουδιστή Irwan Easty.

Τα 13 χρόνια σιωπής από την τελευταία του κυκλοφορία, έσπασαν εντυπωσιακά πριν λίγο καιρό με το “Τotally Confused” που ερμήνευσε η Νεφέλη Φασούλη. Τραγούδι που τον επανέφερε διθυραμβικά στην επικαιρότητα και σήμανε την αρχή ενός σερί κυκλοφοριών που θα συνεχιστούν και τους επόμενους μήνες.

Το “Why My Bird” είναι ένα αέρινο pop κομμάτι, φτιαγμένο από τα υλικά ενός συνθέτη που αγαπά την απλότητα και την μελωδία. Μια κιθαριστική μπαλάντα εύθραυστης κομψότητας.

Ο Τάσος Μελετόπουλος δεν είναι καινούργιος στη μουσική. Τραγούδια του έχουν τραγουδήσει η Νάνα Μούσχουρη, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Σάκης Ρουβάς, η Martha Beatriz Moreleon Guizar, ο Γιώργος Δημόπουλος και άλλοι, ενώ έχει συνθέσει μουσική για ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους και για χοροθέατρο.

Τη δεκαετία του ’70 ήταν μουσικός επιμελητής στα Καθημερινά επί Μάνου Χατζιδάκι.

Σπούδασε στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη όπου αποφοίτησε από το New York University.

Τη δεκαετία του ’80 δημιούργησε και συμμετείχε στα club «Εργοστάσιο», «Αεροδρόμιο», «Άτομο», «Βυθός» και την «Ντέρτι Πίτσα».

Ήταν εκδότης του περιοδικού «Πρόσωπα» τη δεκαετία του ‘90 και έχει γράψει έξι βιβλία, δύο από τα οποία έχουν μεταφραστεί στα Γαλλικά και τα Ιαπωνικά.

Στίχοι – Μουσική: Τάσος Μελετόπουλος

Ενορχήστρωση, παραγωγή : Χρήστος Αλεξάκης

Επιμέλεια – Οργάνωση: Άρης Δαβαράκης

Φωνή: Irwan Easty

Ηλεκτρικές Κιθάρες: Λάμπης Κουντουρόγιαννης

Keys & Programming: Χρήστος Αλεξάκης

Σκηνοθεσία: Jim Barbayiannis

Πρωταγωνιστεί η Κατερίνα Ντορλή

Why my bird ain’t singing

Ain’t flying

From tree to tree

Why my bird

Is so scared to open her wings and fly

Why my bird

Is afraid of the wind

And moves her life around

Sing sing sing

Sing my little bird

How many nights i’ve been standing here

To see your smile shine again

Sing sing sing

Sing my pretty bird open up your

heart and touch the sky

Touch the sky

Why my bird

Ain’t dreaming ain’t flirting with me tonight

Why my bird is hiding

Her little brown eyes from me

Why my bird

Keeps her nest locked away

And leaves me cold and blind

Sing sing sing

Sing my little bird

How many night i’ve been standing here

To see your smile shine again

Sing sing sing

Sing my pretty bird open up your

Heart and touch the sky

Touch the sky

Once again

Sing sing sing

Sing my pretty bird

open up your heart and touch the sky

Open up your heart and touch the sky

Pretty girl

Little girl