Η Joanna Drigo στην πιο δημιουργική φάση της διαδρομής της μας ξαφνιάζει με έναν εμπνευσμένο ηλεκτρονικό ήχο που η αφετηρία του ήταν στα 80’s αλλά η εξέλιξή του είναι μία σημερινή παγκόσμια μουσική τάση. Τo “A World On Fire” στιχουργικά είναι η κραυγή για ότι συμβαίνει σήμερα κυριολεκτικά και συμβολικά και έρχεται σε μία περίοδο που «δυστυχώς» ακούγεται πιο επίκαιρο από ποτέ. Ένας κόσμος που φλέγεται ανήμπορος να αντιδράσει στη βίαιη κλιματική αλλαγή αλλά και ένας κόσμος παραδομένος στις φλόγες της κακοποίησης παιδιών και ηλικιωμένων στα μέτωπα του πολέμου και στο πρόσωπο των γυναικών, όχι μόνο στο Αφγανιστάν ή τώρα στην Ουκρανία αλλά και σε αυτές και αυτούς της διπλανής πόρτας που η φωνή τους δεν ακούγεται.

Η ανάγκη να ακουστούν όσο πιο μακριά γίνεται αυτά τα μηνύματα, ήταν κι ο λόγος που η Joanna Drigo κατέθεσε το “A World On Fire” στην ΕΡΤ ως υποψήφιο για τον διαγωνισμό της φετινής Eurovision. Το τραγούδι έτυχε θερμής υποδοχής, διακρίθηκε στην τελική πεντάδα, ωστόσο δεν ταυτίστηκε με την τελική επιλογή.

Στο “A World On Fie” μουσική έγραψε η Joanna με τους Spring Tr3e και στίχους ο Τόλης Φασόης, η Joanna και οι Spring Tr3e.

Συνεργασία The Hubsters & Spring Tr3e

I am the sun l am the moon

Don’t say you haven’t realized (realized)

I am a veil upon a face

Dreaming of dreams

That kiss the skies (kiss the skies)

Enough is enough

I am the stars that light the sky

I have no time for little lies (little lies)

I am a cloud and then a storm

I am a woman l am wise (I am wise)

Enough is enough

I am a world on fire

watching the love expire

balancing on a wire

I am a world on fire

I am the sun l am the moon

I bet by now you’ve realized (realized)

Oh, l’ve been beaten l’ve been bruised

But l will never compromise (compromise)

Enough is enough

(R)

I am a veil across a face

With dreams and hopes you can’t erase

(R)

I am a world on fire

A world on fire