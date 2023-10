Η Joanne, ενώνει τις δυνάμεις της με τον μουσικό παραγωγό Borek σε ένα ολοκαίνουργιο τραγούδι βγαλμένο από τα… 80’s!

Το “Lioness” είναι το νέο αγγλόφωνο single της Joanne σε μουσική των Borek & Joanne και στίχους του Faidon Farid και έρχεται να προστεθεί στην «βαλίτσα» των hits της, η οποία περιλαμβάνει τραγούδια όπως τα “Twist In My Sobriety”, “Rapture” με Xenia Ghali,

& “Tom’s Diner”, το “Midnight” και το «Μας Αρκεί» με τον pop – rnb performer Βασίλη Ηλιάδη καθώς επίσης και το «Κάτσε Καλά» με την Έλενα Παπαρίζου και την Marseaux.

Με το disco pop anthem “Lioness” που μόλις κυκλοφόρησε από τη Minos EMI, a Universal Music Company η Joanne εισβάλλει και πάλι στον κόσμο της δεκαετίας των 80’s, έχοντας στο πλευρό της αυτή την φορά τον παραγωγό και τραγουδοποιό BOREK, ο οποίος μετράει πάνω από 12 χρόνια στην ελληνική μουσική βιομηχανία υπογράφοντας την μουσική σε πολλά γνωστά τηλεοπτικά διαφημιστικά, και όχι μόνο.

Πολύχρωμα φώτα, δυνατή μουσική, αστραφτερές ντισκομπάλες και έντονα styling & make-up απολαμβάνουμε και στο music video του τραγουδιού που γυρίστηκε εξ’ ολοκλήρου στο εντυπωσιακό Shamone Club με σκηνοθέτη τον Jim Georgantis.

She turns them upside down

All the corners of my mind

She walks as if there crowd

Feel the danger in her eyes

She could have, she could have anybody

She knows that don’t you worry

She could have, she could have anybody

She knows that don’t you worry

Some people call her

Lioness

I should’ve known she’s

Ruthless girl

I never thought I’d ever fall for such a killer

like you, like you

Some people call her

Lioness

I should’ve known she’s

Ruthless girl

I never thought I’d ever fall for such a killer

like you, like you

My mama warned me how

Girls like her can take you down

Still don’t know what you’ve done

You’d wish you’d end up on the ground

She could have, she could have anybody

She knows that don’t you worry

She could have, she could have anybody

She knows that don’t you worry

Some people call her

Lioness

I should’ve known she’s

Ruthless girl

I never thought I’d ever fall for such a killer

like you, like you

Some people call her

Lioness

I should’ve known she’s

Ruthless girl

I never thought I’d ever fall for such a killer

Like you, like you

Ou ou ou ou ou ou ou ou ou

Ou ou ou ou ou ou ou ou ou

Ou ou ou ou ou ou ou ou ou

Ou ou ou ou ou ou ou ou ou

Some people call her

Lioness

I should’ve known she’s

Ruthless girl

I never thought I’d ever fall for such a killer

Like you, like you

Some people call her

Lioness

I should’ve known she’s

Ruthless girl

I never thought I’d ever fall for such a killer

Like you, like you