Η 19χρονη νικήτρια του τελευταίου κύκλου του The Voice of Greece, Joanne, κατά κόσμον Ιωάννα Γεωργακοπούλου, κυκλοφορεί το ντεμπούτο single της.

Πρόκειται για μια fresh & dance εκδοχή του εμβληματικού “Twist In My Sobriety” της Tanita Tikaram που πρωτοακούσαμε το 1988 – συμπτωματικά μάλιστα, τη χρονιά που κυκλοφόρησε το τραγούδι, η Tanita βρισκόταν στην ηλικία της Joanne. Την νέα έκδοση του πασίγνωστου τραγουδιού επιμελήθηκαν ο κορυφαίος ραδιοφωνικός παραγωγός & DJ Μιχάλης Τσαουσόπουλος μαζί με τους ARCADE, ενώ τη διεύθυνση παραγωγής ανέλαβαν η coach της Joanne στο The Voice Έλενα Παπαρίζου, και ο Νεκτάριος Κόκκινος.

Το τραγούδι ντύνει οπτικά ένα εντυπωσιακό με retro vibes βίντεο κλιπ δια χειρός Γιάννη Παπαδάκου, στο κλίμα της εποχής που επιτάσσει στοιχεία των 80’s δοσμένα με ένα σύγχρονο στυλ.

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI, a Universal Music Company.