Ο Jon Voyager παρουσιάζει το video clip που σκηνοθέτησε ο Τony Kris για το single “Angela”!

Τα γυρίσματα του video πραγματοποιήθηκαν στην Τουρλίδα, σε ένα πολύ ιδιαίτερο σημείο που τυχαία είχε ανακαλύψει ο Jon Voyager φεύγοντας από ένα live στο Μεσολόγγι. Όπως λέει ο ίδιος: “Με εντυπωσίασε η ιδιαίτερη ομορφιά της περιοχής και το πως το τοπίο δε θύμιζε σε τίποτα οτιδήποτε βρίσκεται εκεί γύρω αλλά θα έλεγα και στην Ελλάδα γενικότερα. Είχα σκεφτεί τότε πως θα ήθελα πολύ να γυρίσω κάποια στιγμή ένα video. Και τελικά βρέθηκε η κατάλληλη στιγμή και το τραγούδι. Βέβαια η δουλειά που έκανε ο σκηνοθέτης Tony Kris ξεπέρασε τις προσδοκίες μου και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό“…

Το “Angela” γράφτηκε μέσα σε ένα τρίωρο κατά τη διάρκεια ενός ηλιόλουστου απογεύματος στο Brooklyn της Νέας Υόρκης όπου βρέθηκε για να περάσει χρόνο με δύο παιδικούς φίλους που έμεναν εκεί. Καθώς περίμεναν να έρθει η ώρα για την έξοδό τους αποφάσισαν να προκαλέσουν τους εαυτούς τους και να καταφέρουν να ολοκληρώσουν ένα τραγούδι μέσα σε ένα απόγευμα, με όσες μουσικές και στιχουργικές ιδέες τους έρχονταν εκείνη τη στιγμή. Και τα κατάφεραν!

To “Angela” περιλαμβάνεται στο ντεμπούτο άλμπουμ του Jon Voyager, “Monsters” που κυκλοφόρησε πριν μερικές εβδομάδες και έχει λάβει θερμές κριτικές.

Lying nose to nose

Pale blue bright eyes

They’re smiling at me

Skin on skin, see the truth in front of me

The hand I’m holding reminds me of my own

Lace your fingers between mine

Norah Jones on my headphones

The skyline after work

She brings me back home

And there’s a love there

However infant I don’t care

Tonight we dance forever

Protect the moment, ageless under the moon

Ignore the doubts together

Leather couch in the mountains

Lying under the frost

The fire is whispering secrets

The forest keeps spinning

Our friends keep snoring

The hand I’m holding waves goodbye for now

She leaves me with my thoughts

Is there a way to make it

Make it work somehow Make it work somehow

And there’s a love there

However infant I don’t care

Tonight we dance forever

Protect the moment, ageless under the moon

Ignore the doubts together