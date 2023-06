Ο διεθνούς φήμης τραγουδιστής της σύγχρονης τζαζ σκηνής José James έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να παρουσιάσει ένα μουσικό show αφιερωμένο όχι απλά στους δικούς του μουσικούς ήρωες αλλά και σε αυτούς που υποκλίνεται όλη η παγκόσμια τζαζ σκηνή: στην Billie Holiday, στον Βill Withers και στην Erykah Badu.

Ένας τραγουδιστής που εντυπωσίασε κριτικούς και κοινό καταφέρνοντας να συνδυάσει τη soul, με το hip-hop και την jazz. Χρησιμοποιώντας τους μουσικούς του μέντορες ως πυξίδες, τον John Coltrane, τον Marvin Gaye και την Billie Holiday κατάφερε να θολώσει τα όρια μεταξύ των μουσικών αυτών ειδών απλά και μόνο μέσα από την αγάπη του για τη μουσική.

O José James με την πλούσια, βαρύτονη φωνή του έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση στη διεθνή τζαζ σκηνή μέσα από μια σειρά απρόβλεπτων πρότζεκτ στα οποία έχει ενσωματώσει την παραδοσιακή και σύγχρονη jazz, soul, funk, house και rock μουσική.

Ο José James έχει επίσης αφιερώσει ολόκληρα άλμπουμ του για να τιμήσει τους ήρωές του όπως είναι το “Yesterday I Had the Blues: The Music of Billie Holiday” (2015) και το “Lean on Me” (2018) που αποτελεί αφιέρωμα στον Βill Withers και το πιο πρόσφατο έργο του “On & On” (2023) που είναι αφιερωμένο στη μουσική της Erykah Badu.

Το “Yesterday I Had The Blues: The Music of Billie Holiday” είναι ένας φόρος τιμής στη θρυλική Billie Holiday. Ο Τζέιμς γιορτάζει τη γυναίκα, τη «μητέρα της μουσικής» του. Μέσα από 9 τραγούδια-διαμάντια της Holiday έφτιαξε ένα αριστουργηματικό άλμπουμ που απέχει εντελώς από κάθε υπερβολή και όπου απλά, ο James σκάβει βαθιά μέσα σε κάθε στίχο, με στόχο την προβολή της αλήθειας μόνο!

Το “Lean on Me” γεννήθηκε στα τέλη του 2017 αφιερωμένο στα άλμπουμ του μεγάλου soul τραγουδιστή και τραγουδοποιού Bill Withers. Δώδεκα διαχρονικά τραγούδια του Withers, τα οποία διασκευάστηκαν ως φόρος τιμής των 80ων γενεθλίων του. Η βαρύτονη φωνή του James μεταφέρει το ουράνιο τόξο των συναισθημάτων που διακρίνει τη μουσική του Withers.

Το “On & On”, ένα άλμπουμ σε παραγωγή του James, διερευνά το εύρος του εμβληματικού καταλόγου της Erykah Badu, από το πρωτοποριακό ντεμπούτο άλμπουμ της, “Baduizm”, έως τα πιο σύγχρονα αριστουργήματά της “New Amerykah Pt. 1 και 2”. Στο άλμπουμ αυτό αντλεί έντεχνα τις εμπειρίες του με τους σύγχρονους δασκάλους McCoy Tyner, Robert Glasper και Flying Lotus για να δημιουργήσει ένα νέο ηχητικό τοπίο μέσα από έναν αυτοσχεδιαστικό φακό. «Είναι απλό», εξηγεί ο ίδιος, «Η τζαζ μουσική ήταν πάντα το μέσο για να αντιληφθείς σε υψηλότερο επίπεδο τα πρότυπα της εποχής σου. Και για τη γενιά μου η Erykah Badu ήταν μια από τις πιο σημαντικές, καινοτόμες τραγουδοποιούς. Η δουλειά της έχει αποδειχθεί πρωτοποριακή σε κοινωνικό, μουσικό και καλλιτεχνικό επίπεδο».

Στις 8 Ιουλίου 2023, στο εμβληματικό Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, ο José James θα παρουσιάσει στο ελληνικό κοινό, στιγμιότυπα από τα τρία αυτά εκπληκτικά έργα. Μία μοναδική συναυλία που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Σάββατο, 8 Ιουλίου

Ώρα έναρξης: 21:00

Ωδείο Ηρώδου Αττικού

Τιμές εισιτηρίων : Από 25 € έως 65 €