Ο Ιάσονας Καφετζής κυκλοφορεί το πρώτο του single «Να Μου» στο οποίο συμμετέχει η Μαρίζα Ρίζου.

Το τραγούδι «Να Μου» σε στίχους, μουσική και ενορχήστρωση που υπογράφει ο ίδιος είναι μια uplifting, χορευτική μουσική πρόταση με έντονες ρετρό αναφορές και minimal αισθητική.

Το μουσικό βίντεο, που θα παρουσιαστεί στο τέλος του μήνα, επιμελείται ο viral ηθοποιός & χορευτής Andi Xhuma.

Με τα λόγια του Ιάσονα:

«Η ανάγκη μου για έκφραση μέσω της μουσικής προκύπτει από τη δυσκολία μου να εξωτερικεύσω τα συναισθήματά μου για όλα όσα γεννιούνται μέσα μου κάθε μέρα στο ρόλο του συντρόφου, φίλου, αδερφού, γιού, αλληλέγγυου, ιατρού και καλλιτέχνη… γι’ αυτό η μουσική μου προσπαθώ να είναι συνεπής με το αυθόρμητο και ρευστό του θυμικού».

Μουσική, στίχοι, ενορχήστρωση: Καφετζής Ιάσoνας

Φωνή, κιθάρες: Καφετζής Ιάσoνας

Πλήκτρα, synth: Χαϊδεμένος Μάρκος

Τύμπανα, κρουστά: Κωστόπουλος Παναγιώτης

Ηλ.Μπασο: Σιάμπος Δημήτρης

Μίξεις: Σωτήρης Ζηλιασκόπουλος, Σιάμπος Δημήτρης

———————————-

Ο Ιάσονας Καφετζής γεννήθηκε το Μάη του 89’ στο Παρίσι. Προερχόμενος από μουσική οικογένεια και επιρροές από κλασική ροκ, soul funk των 60-70-80s, ξεκίνησε κλασική κιθάρα στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών σε ηλικία 6 ετών.

Συνέχισε ηλεκτρική κιθάρα στο Ωδείο Μουσικής Πράξης με δασκάλους και μέντορές του, τους Σωτήρη Πομόνη και Γιώργο Αργυρόπουλο, κερδίζοντας υποτροφία στο Berklee College Of Music “Bachelor of music in performance: guitar” σε ηλικία 18 ετών.

Δεν ξέφυγε όμως από τα κοινωνικά κατάλοιπα και στερεότυπα. Σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και συνεχίζει μέχρι και σήμερα να εργάζεται ως Γυναικολόγος στο ΕΣΥ.

Η μουσική κατέχει εξέχουσα θέση στη ζωή του, έχοντας γράψει πρωτότυπη μουσική για θεατρικές παραστάσεις, ταινίες μικρού μήκους, καθώς και ως session μουσικός συνεργαζόμενος με σημαντικά ονόματα της εγχώριας μουσικής όπως ο Θέμης Καραμουρατίδης, ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος, η Μonika, η Μαρίζα Ρίζου κ.α.