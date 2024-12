Ένα νέο single και music video κυκλοφορούν οι Kapten αυτό το μήνα δίνοντας μας μία ακόμα πρόγευση του επικείμενου άλμπουμ τους. “Dancing Tooth” είναι ο συμβολικός τίτλος μιας σύνθεσης που πραγματεύεται την επικείμενη αλλαγή και τον φόβο αυτής.

Το “Dancing Tooth” είναι μια σύνθεση που μπλέκει με δεξιοτεχνία διαφορετικά μουσικά είδη. Η μπάντα συνδυάζει afrobeat, hip-hop, rock και soul και μας μεταφέρει σε ένα ψυχεδελικό ταξίδι, με δύο τραγουδιστές, ένα ντουέτο πνευστών -τρομπέτα και σαξόφωνο-, δύο ντράμερ, κιθάρα και μπάσο, ενοποιώντας φαινομενικά ασύνδετα είδη σε έναν συνεκτικό και δυναμικό ήχο.

Το “Dancing Tooth” απογειώνεται και οπτικά από ένα βίντεο μυστικιστικής pop αισθητικής. Το βίντεο σε καλλιτεχνική επιμέλεια και σκηνοθεσία Βασίλη Κεχαγιά εντυπωσιάζει, δίνοντας έναν μοντέρνο ποπ μυστικιστικό/ παγανιστικό χαρακτήρα, το οποίο εύστοχα αποδίδει οπτικά τη μοναδική μέθεξη, καλλιτέχνη και κοινού ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά και δυνατά σημεία των ζωντανών εμφανίσεων των Kapten.

Ο συμβολισμός πίσω από το δόντι που κουνιέται συνδέεται με την ανάγκη για αλλαγή και μετασχηματισμό. Όπως ένα δόντι που κουνιέται υποδηλώνει την αποκόλληση από κάτι παλιό και σταθερό, έτσι και η ζωή μας καλεί συχνά να ξεριζώσουμε καταστάσεις που έχουν παγιωθεί και μας περιορίζουν. Είναι μια υπενθύμιση ότι η αλλαγή, αν και συχνά δυσάρεστη ή τρομακτική, είναι αναγκαία για την προσωπική – κοινωνική ανάπτυξη και την ανανέωση.

Παναγιώτης Καπετανάκης

To Dancing Tooth αποτελεί μια υπενθύμιση ότι η ελευθερία δεν είναι μόνο εξωτερική, αλλά κυρίως εσωτερική – να μην επιτρέπεις στις “καθώς πρέπει” συνθήκες να καθορίζουν τον τρόπο που ζεις τη στιγμή. Είναι μια πρόσκληση να δεις τον χρόνο όχι ως εχθρό, αλλά ως σύμμαχο· ένα εργαλείο για να αφουγκραστείς τον εαυτό σου και να κατευθύνεις την ενέργειά σου. Μέσα από τον χορό, την έκθεση και το ρίσκο, αγγίζεις την αληθινή ελευθερία – ξεπερνώντας φόβους, προκαταλήψεις και όρια που μοιάζουν επιβεβλημένα. Όλα ξεκινούν από μια προσπάθεια· ίσως, τελικά, μπορείς να τολμήσεις.

Αλεξάνδρα Καραμπουρνιώτη

When I lose / whenever I’m losing time

I’m moving it/ Taking it/ Make it divine

After all I may try

When the clock is ticking, kicking time

I need to run, I have to catch it, I am chasing time

I hold the keys, no door is there to find

I’m burning out/ the lights are off/ I am losing mind

Summon the demons and I take the risk

No rule is made, your guts are warning “Get out of this”

Your dream the mind is ruling it/ Yet you ‘re ignoring it

You holding on/ You spit the word/ YOU FIGHT BACK

When I lose / whenever I’m losing time

I’m moving it/ Taking it/ Make it divine

After all I may try

Now it’s time to kick the beat and jump into the street

Let the demons dance into the light of the unseen

Wake up/ Hold up/ You make the choice

GO WITH YOUR VOICE