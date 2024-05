Κατερίνα Κυρμιζή

Τα σπάργανα του «Δε σ’ αντέχω» βρίσκονται πριν το Millennium. Μόλις πέρσι όμως το τραγούδι πήρε την τελική του μορφή. Ήταν η μέρα που ήθελα να ακούσω κάτι χαρούμενο και παιχνιδιάρικο, κάτι που να φτιάχνει το κέφι γιατί ήμουν πολύ συγχυσμένη. Επειδή δεν έβρισκα πρόχειρο αυτό που ήθελα αποφάσισα να λάβω δράση.

Οι στίχοι του «Δε σ’ αντέχω» περιγράφουν με χιούμορ ένα ερωτικό νευρικό κλονισμό. Ενσωμάτωσα μάλιστα στο ρεφρέν τα λόγια της Κατερίνας Χέλμη στην ταινία «Κόκκινα Φανάρια» του Βασίλη Γεωργιάδη, όπου απειλεί εις μάτην τον άκαρδο νταβατζή της πως θα φαρμακωθεί.

Έφτιαξα λοιπόν το demo του «Δε σ’ αντέχω», έχοντας κατά νου κάπως να συνδυάσω το rock and roll hit των ‘60ς «Shakin’ All Over» των Βρετανών Johnny Kidd & the Pirates με το «Somebody Τhat I Used Τo Know» του Αυστραλού Gotye. Εννοείται πως βγήκε κάτι άλλο. Όμως μου άρεσε, χόρευα μόνη μου και γελούσα.

Παρόλα αυτά είχα αμφιθυμία αν έπρεπε να ενταχθεί στο τρίτο τεύχος των Κάκτων μου που θα κυκλοφορήσει σε λίγο γιατί δεν παύει να είναι ένας μακρινός απόηχος των αλαφρών είκοσι χρόνων μου. Όμως το πρότζεκτ Κάκτοι που ξεκίνησα τo 2017 είναι αυτό ακριβώς: ένας λογαριασμός με το παρελθόν με όρους παρόντος, ένα προτσές ενηλικίωσης και καλλιτεχνικής ωρίμανσης.

Οι ηλεκτρικές κιθάρες, ηχογραφήθηκαν από τον τραγουδοποιό, συμπαραγωγό, και συνοδοιπόρο της ζωής μου, Νίκο Γρηγοριάδη. Τα φωνητικά και τα κρουστά από εμένα. Τα τύμπανα και το μπάσο που έπαιξαν αντίστοιχα ο Δημήτρης Αντωνιάδης και ο Γιάννης Γρηγορίου, ηχογραφήθηκαν στο στούντιο Odeon από τον μηχανικό ήχου και συμπαραγωγό Ηλία Λάκκα, όπου και έκανε την μίξη και το μάστερινγκ.

Έπειτα από ευτυχή -εκ του αποτελέσματος, πρωτοβουλία του Γιάννη Γρηγορίου, αντικαταστάθηκε το midi hammond που είχα παίξει, με αυθεντικό από τον Arlan Oscar που μένει στο Πήλιο και θέλει να τον αποκαλούμε Μάρκο Μηλιωτάκη, και ο Δημήτρης Σπυριδάκης έπαιξε κρητική λύρα και λαούτο, κάτι που έδωσε άλλη δυναμική στο τραγούδι.

Τέλος στο μουσικό βίντεο που φτιάξαμε με τον Νίκo Γρηγοριάδη, προσπάθησα με χιούμορ και θυμηδία να καταδείξω την αγωνία μιας γυναίκας στην προσπάθειά της να παραμείνει επιθυμητή και νέα.

Κατερίνα Κυρμιζή

Στίχοι – Μουσική: Κατερίνα Κυρμιζή

Δε σ’ αντέχω

Με ζεσταίνεις, με παγώνεις κι όλο τρέχω

τη σκιά σου να προλάβω, να σε έχω

μα στον τοίχο της σιωπής σου πάνω πέφτω

Δε σ’ αντέχω

Κι όλο κάνω

υποθέσεις τι σου αρέσει να προφτάνω

Όλα στα έδωσα τι θέλεις παραπάνω

Α παράτα μας, δεν ξέρω πια τι κάνω

Δε σε πιάνω

Τι να κάνω

Δε σε πιάνω

Κι όλο λείπεις!

Είσαι αδέσποτο κουτάβι και αλήτης

και τον έρωτα σκορπάς σαν να ‘σαι χίπης

Λείπεις, πότε Ξάνθη, πότε νότια της Κρήτης

Θα φαρμακωθώ!

Αχ! Δε σ’ αντέχω

Με ζεσταίνεις, με παγώνεις κι όλο τρέχω

τη σκιά σου να προλάβω, να σε έχω

μα στον τοίχο της σιωπής σου πάνω πέφτω

Δε σ’ αντέχω

Μα θα σε πιάσω

Κάποια μέρα που θα πάει θα σε πιάσω

Με κιθάρα, πλήκτρα, τύμπανα και μπάσο

κι απ’ το νέκταρ σου θα πιώ και θα χορτάσω

Θα σε πιάσω

Μ’ ένα λάσο

Θα σε πιάσω

Πού όλο λείπεις!

Είσαι αδέσποτο κουτάβι και αλήτης

και τον έρωτα σκορπάς σαν να ‘σαι χίπης

Λείπεις, πότε Ξάνθη, πότε νότια της Κρήτης

Θα φαρμακωθώ!