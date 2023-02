Ένα μοναδικό τραγούδι/ music videο που δημιούργησε η Κλεονίκη Δεμίρη σε σκηνοθεσία του Φώτη Φωτόπουλου.

Η απαράμιλλη ομορφιά της Νισύρου, το εντυπωσιακό ηφαίστειο, οι παραλίες, τα ξεχωριστά γραφικά χωριά και οι παραδόσεις της αποτυπώνονται σ’ ένα τραγούδι αφιερωμένο σε έναν τόπο που μαγεύει.

Η Νίσυρος, το νησί του ηφαιστείου, του έρωτα και των μύθων καλεί τον κάθε ταξιδιώτη να την επισκεφθεί, να την γνωρίσει. Ο βράχος που πέταξε ο Θεός Ποσειδώνας και πλάκωσε τον γίγαντα Πολυβώτη, σε περιμένει να τον περπατήσεις και να νοιώσεις τους παλμούς της καρδιάς του γίγαντα που φωλιάζει στα έγκατά του, να ακούσεις τον αναστεναγμό του, να τυλιχθείς στους καπνούς που αναδύονται από τα ρουθούνια του, να ζήσεις το μύθο σου στην άγρια βραχώδη και καταπράσινη φύση, να ανακαλύψεις τη μοναδική σε αισθητική ομορφιά και φυσικό κάλλος καλδέρα του ηφαιστείου, που παραμένει ξύπνιο, που προκαλεί θαυμασμό και δέος, να ζήσεις την περιπέτεια, να ζήσεις μια μοναδική εμπειρία στο εσωτερικό του κρατήρα.

Πάνω σε αυτό το βράχο των 42 τετραγωνικών χιλιομέτρων, μετά από αιώνες αγώνων, κόπων, μόχθου, ξεφύτρωσε ο πλούτος πολιτισμού, φυσικού, αρχαιολογικού, γεωλογικού και θρησκευτικού.

Η Νίσυρος καλεί τον πολίτη του κόσμου, τον ταξιδευτή, τον λάτρη της ομορφιάς, σε ένα από τους πλέον κατάλληλους τόπους στον κόσμο για να θαυμάσει και να μελετήσει, να διδαχτεί και να διδάξει τις πιο ενεργές διαδικασίες του πλανήτη μας, με τέτοια μοναδική χαμηλή και υψηλή βλάστηση που φιλοξενεί μια πολύ πλούσια πανίδα, με μνημεία από την προϊστορική περίοδο και με άπειρους μύθους, ένα παράδεισο για κάθε επισκέπτη που σέβεται και αγαπά τη φύση, που προσπαθεί να διδαχθεί από την αιώνια σοφία της δράσης της.

Στο τραγούδι οι στίχοι, η μουσική και η ερμηνεία είναι της Κλεονίκης Δεμίρη. Οι εικόνες έρχονται μέσα από τη σκηνοθετική ματιά του Φώτη Φωτόπουλου.

Η Κλεονίκη Δεμίρη γράφει για την Νίσυρο:

Σαν ένα παραμύθι εμπνευσμένο από τα νερά του Αιγαίου η Νίσυρος σε παρασύρει στην μαγεία της. Σμιλευμένη με την απλότητα και αυθεντικότητα του τόπου, σε μυεί στην αλήθεια που κουβαλάς μέσα σου. Και καθώς κοιτάς το ηφαίστειο με κομμένη την ανάσα νοιώθεις τους στίχους του τραγουδιού “πως αν το θες όλα τελειώνουν ή όλα αρχίζουνε ξανά”. Αρκεί να το θέλεις πραγματικά.

Στίχοι, μουσική και ερμηνεία: Κλεονίκη Δεμίρη

Ενορχήστρωση, πιάνο, προγραμματισμός: Γιώργος Τσοκάνης

Ακορντεόν: Τάσος Αθανασιάς

Κιθάρες: Νίκος Γκιόλιας

Ηχογράφηση φωνής, μίξη ήχου: Τόλης Κετσελίδης

Mastering: Γιάννης Χριστοδουλάτος

Σκηνοθεσία: Φώτης Φωτόπουλος

Βοηθός σκηνοθέτη: Κων/να Μπακάρα

Making of: Γιάννης Κολιός

Διεύθυνση παραγωγής: Κλεονίκη Δεμίρη, Γιάννης Κολιός

Make up artist: Μαριάννα Βαρλάμου

Hair styling: Μαρία Ορσάρη

Φωτογραφίες: Ιωάννα Κατσιαφλιάννη

Support behind – the- scenes: Ξένια Μαλαθράκη , Δέσποινα Τσίτουρα