Η Κωνσταντίνα Ιωσηφίδου είναι 21 έτους και κατάγεται από την Καβάλα. Ασχολείται με τη μουσική από μικρή, έχοντας μέχρι στιγμής ολοκληρώσει τρία χρόνια σπουδών πάνω στην κιθάρα και ένα χρόνο φωνητική.

Στα 18 της συμμετείχε στο The Voice Of Greece, στην ομάδα του Πάνου Μουζουράκη. Το 2019 συνεργάστηκε με τον Πάνο Μουζουράκη στο τραγούδι ‘Τη φωνή μου να βρω’ σε στίχους του ιδίου και μουσική του Κωστή Μαραβέγια, όπου η Κωνσταντίνα ήταν μία από τις τέσσερις φωνές που το ερμήνευσαν.

Σήμερα η νεαρή και ταλαντούχα Κωνσταντίνα κάνει το δισκογραφικό της ντεμπούτο με το τραγούδι ‘Let you go’! Σε στίχους και μουσική της ιδίας, πρόκειται για μια ιδιαίτερα τρυφερή μπαλάντα, την οποία η Κωνσταντίνα απογειώνει με τη συγκινητική ερμηνεία της.

Το τραγούδι ‘Let you go’ συνοδεύεται από ένα ατμοσφαιρικό music video σε σκηνοθεσία του Φραγκίσκου Κουλούρα. Η βελούδινη φωνή της Κωνσταντίνας μας ταξιδεύει σε καλοκαιρινά τοπία με φόντο το ηλιοβασίλεμα, αφήνοντας την αίσθηση της γλυκιάς μελαγχολίας!

Κυκλοφορεί από την Final Touch, a Walnut Entertainment label!

[Verse]

You broke my heart

Kept secrets from me lie to me and all my friends

I should have noticed from the start

You’re not the love that I fell for

It was good together

so many memories that I’ll always remember you said you loved me but I don’t I don’t love you anymore

[Chorus]

Now I’ve gotta let you go even though it hurts

We’ve had our highs and lows but now I know I’ve gotta let you go

[Verse2]

I guess you were something I needed to lose so I can find my self again

Those three little words I fell for them so hard

It was good together

so many memories that I’ll always remember you said you loved me but I don’t I don’t love you anymore

[Chorus]

Now I’ve gotta let you go even though it hurts

We’ve had our highs and lows but now I know I’ve gotta let you go

[Bridge]

Oh oh oh oh Oh oh oh oh

All the tears and empty goodbyes

[Chorus]

Now I’ve gotta let you go even though it hurts

We’ve had our highs and lows but now I know I’ve gotta let you go

[Chorus]

Now I’ve gotta let you go even though it hurts

We’ve had our highs and lows but now I know I’ve gotta let you go