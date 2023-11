Ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου φέτος ήταν πολύ καλό παιδί και το δώρο του θα είναι το νέο του τραγούδι μαζί με τους One, με τίτλο «Χριστούγεννα 2100» να γίνει μεγάλη χριστουγεννιάτικη επιτυχία! Τα ξωτικά να ετοιμάσουν μεγάλη φωτεινή πίστα με άφθονο christmas spirit για πολύ τραγούδι και χορό και οι καλοί μου τάρανδοι να βάλουν μπρος το έλκηθρο με προορισμό την Ελλάδα και την Κύπρο που φέτος τους ανήκει ο ύμνος των γιορτών!

Νέα κυκλοφορία λοιπόν για τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου, που παραμένει ενεργός, ακμαίος, δημιουργικός και σύγχρονος για πάνω από δύο δεκαετίες. Τίτλος του τραγουδιού «Χριστούγεννα 2100» και όπως όλοι καταλαβαίνουμε πρόκειται για ένα απόλυτα μελωδικό και συνάμα χορευτικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι.

Για μια τέτοια κυκλοφορία ο Κωνσταντίνος δεν θα μπορούσε να μην επιστρατεύσει τον Φίλιππο, τον Πάνο, τον Αργύρη και τον Δημήτρη, το συγκρότημα του δηλαδή, τους μοναδικούς και πάντα δημοφιλείς ΟΝΕ! Το αποτέλεσμα, ένα εκρηκτικό pop κομμάτι με δυνατές χορωδιακές στιγμές, χορευτικό beat και ευφάνταστους στίχους.

Η μουσική και οι στίχοι ανήκουν στον ίδιο τον Κωνσταντίνο Χριστοφόρου που συνεργάζεται με δύο εξαιρετικούς μουσικούς, το Νίκο Ορφανό στην ενορχήστρωση και τον Γιάννη Κυφωνίδη στην μίξη.

Και φυσικά το ανήσυχο πνεύμα του καλλιτέχνη δεν έμεινε μέχρι εκεί.

Το «Χριστούγεννα 2100» γίνεται «Christmas 2100» στα αγγλικά και με την πρώτη ακρόαση ο καθένας μπορεί να φανταστεί τον εαυτό του στον απόλυτο χριστουγεννιάτικο προορισμό, το Λονδίνο! Στους στίχους στην αγγλική version ο Κωνσταντίνος ζήτησε την βοήθεια του πολύ ταλαντούχου μικρότερου αδελφού του, Στεφάνου Doody Χριστοφόρου, expert στην αγγλική, που γνωρίσαμε όλοι από την τελευταία, κοινή τους, μεγάλη επιτυχία «Με Άλλους»!

It’s a Merry Christmas!

Κλείνουμε με τα λόγια που έγραψε ο ίδιος ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου στα social media του ανακοινώνοντας την νέα του κυκλοφορία: «Ένα σας υποσχόμαστε, θα το τραγουδάτε και θα το χορεύετε ΜΕΧΡΙ ΤΟ 2100»

25 του Δεκέμβρη

Και ξέρω πως θα με βρει

Η μέρα με τη μοναξιά

Δεν θέλω άλλα δώρα

Μα εσένα εδώ και τώρα αγκαλιά

Η νύχτα είναι μαζί μας

Και το All I want for Christmas

Παίζει σε κάθε γειτονιά

Και εγώ παίζω με τις ευχές και τις λέξεις

Μήπως έρθεις σε μένα ξανά

Είναι Χριστούγεννα λοιπόν

Και ποιο τραγούδι να σου πω

Αχ και να ´ρχόσουν να σ´έχω εδώ

Να σου λέω σ’ αγαπώ

Μέχρι το 2100

Είναι Χριστούγεννα λοιπόν

Μα ένα δώρο θέλω εγώ

Σε περιμένω απόψε στο πάρτι

Να ´ρθεις ξαφνικά

Να μου φωνάξεις μες σ´αυτί δυνατά

Χρόνια πολλά, Χρόνια πολλά

Χρόνια πολλά

Παραμονή και κρύο

Και στο λεωφορείο

Κάποιοι δίνουν ένα φιλί

Η πόλη φοράει γιορτινά

Κι όλους μας προσκαλεί

Ανοίγω φουλ το ράδιο

Κι ο βασιλιάς George Michael

Last Christmas I gave you my heart

Δε θέλω αυτό το τέλος

Μα στο γνωστό μας μέρος

Να ´ρχόσουνα όπως παλιά

Είναι Χριστούγεννα λοιπόν

Και ποιο τραγούδι να σου πω

Αχ και να ´ρχόσουν να σ´έχω εδώ

Να σου λέω σ’ αγαπώ

Μέχρι το 2100

Είναι Χριστούγεννα λοιπόν

Μα ένα δώρο θέλω εγώ

Σε περιμένω απόψε στο πάρτι

Να ´ρθεις ξαφνικά

Να μου φωνάξεις μες σ´αυτί δυνατά

Χρόνια πολλά, Χρόνια πολλά

Χρόνια πολλά

It’s a Merry Christmas

It’s a Merry Christmas

It’s a Merry Christmas

Είναι Χριστούγεννα λοιπόν

Μα ένα δώρο θέλω εγώ

Σε περιμένω απόψε στο πάρτι

Να ´ρθεις ξαφνικά

Να μου φωνάξεις μες σ´αυτί δυνατά

Είναι Χριστούγεννα λοιπόν

Και ποιο τραγούδι να σου πω

Αχ και να ´ρχόσουν να σ´έχω εδώ

Να σου λέω σ’ αγαπώ

Μέχρι το 2100