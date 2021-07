Ένα χρόνο μετά, την πρώτη επίσημη κυκλοφορία του kookooiloveu με το “Colors”, ο καλλιτέχνης με το περίεργο όνομα, επιστρέφει με φωτιά και πάγο.

Το “Fire and Ice”, είναι το 2ο single του Δημήτρη Καμπούρη, ο οποίος έχει κυκλοφορήσει τρία άλμπουμ με τους “Pop Eye” κι ένα ως “Ο Γιος της Αρετής”.

Το νέο του τραγούδι, έρχεται να ενώσει τη φωτιά με τον πάγο, τη ζέστη του καλοκαιριού, με παγωμένα και δροσερά cocktails και να προσφέρει μια ρυθμική ανάσα ελευθερίας.

Η παραγωγή είναι του μόνιμου συνεργάτη του, Ηρακλή Αναστασιάδη (GAD.), το mastering του Ottomo (Νίκος Αγγλούπας) και το εξώφυλλο, του εικαστικού Βασίλη Γρίβα.

Κι όπως δηλώνει: “kookooiloveu is a loving kookoo who creates music for kookoo lovers”

Το τραγούδι κυκλοφόρησε τη Δευτέρα 12/07 σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες και ήδη έχει ανεβεί στο #1 του iTunes Greek Singles Chart.