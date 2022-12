Sin City. Η πόλη που δεν κοιμάται. Η πρωτεύουσα του neon. Η Ντίσνεϊλαντ των ενήλικων. Όπως κι αν το αποκαλέσεις, ένα πράγμα ήταν σίγουρο ως τώρα: «Ότι συμβαίνει στο Βέγκας, μένει στο Βέγκας». Τα χρόνια περνούν όμως και, πλέον, ούτε καν αυτό δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Το Λας Βέγκας είναι γνωστό ακόμη και στους πιο αδαείς ότι αποτελεί το hotspot της διασκέδασης για όσους αγαπούν τα casino. Τώρα πια αποτελεί το hotspot της διασκέδασης ακόμη και για αυτούς που αγαπούν τη μουσική.

Το Λας Βέγκας κατάλαβε σύντομα ότι η διασκέδαση αλλάζει, μαζί και οι ανάγκες του κοινού, κάτι που έχουμε δει και στη χώρα μας. Όταν πια λέμε casino Ελλάδα, το μυαλό πάει απευθείας σε κάποια online πλατφόρμα που προσφέρει όσα κι ένα επίγειο casino, από οπουδήποτε και ανά πάσα στιγμή, χωρίς την ανάγκη της μετακίνησης. Η ευκολία αυτή, σε συνδυασμό με τις απεριόριστες επιλογές διασκέδασης σε ένα online casino, έχουν αλλάξει τις ισορροπίες στην αγορά του igaming παγκοσμίως, κάτι που το Λας Βέγκας κατάλαβε έγκαιρα. Έτσι, αντί να ψάχνει τρόπους να πείσει για μία αντιστροφή της τάσης, φροντίζει να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα και να βρει νέες, εναλλακτικές μορφές εσόδων.

Η πόλη δεν θέλει να μείνει προσκολλημένη στο παρελθόν και κοιτάζει τη νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά, μία εποχή με διαφορετική άποψη για τη διασκέδαση και τους συνδυασμούς που μπορούν να προσφέρουν. Το Λας Βέγκας επένδυσε στη μουσική, η οποία μετατρέπει την περιοχή σε σημείο καλλιτεχνικής αναφοράς για τις ΗΠΑ και στο πιο γρήγορα αναπτυσσόμενο hotspot του κόσμου.

Πρόκειται για ένα εντυπωσιακό επίτευγμα, αν αναλογιστεί κανείς ότι πριν από δύο δεκαετίες η μουσική δεν υπήρχε καν στον ορίζοντα. Δύο είναι, πλέον, οι βασικοί πυλώνες για το Λας Βέγκας: η μουσική σκηνή που χτίζεται από άξια… τέκνα της πόλης και εκείνη η οποία στηρίζεται σε gigs που διεξάγονται στα δεκάδες casino της από τεράστια ονόματα της παγκόσμιας σκηνής.

Για αρχή οι Imagine Dragons, ένα σχήμα που το επόμενο καλοκαίρι θα δούμε και στη χώρα μας. Οι μεγάλες επιτυχίες τους είναι γνωστές σε όλον τον κόσμο, δεν ισχύει όμως το ίδιο για την ιστορία τους, αφού λίγοι γνωρίζουν ότι το 2008 έκαναν τα πρώτα τους βήματα ως μπάντα στη Γιούτα. Ο Νταν Ρέινολντς και ο Άντριου Τόλμαν αποφάσισαν να μετακομίσουν στη γενέτειρα του πρώτου, το Λας Βέγκας, όπου έγραψαν τους πρώτους τρεις δίσκους τους.

Οι περίφημοι Panic! At The Disco προέρχονται επίσης από την ίδια πόλη. Το 2004 οι φίλοι Ράιαν Ρος και Σπένσερ Σμιθ αποφάσισαν να παίξουν μουσική ως μπάντα διασκευών των σπουδαίων Blink-182, αλλά σταδιακά έγραψαν τη δική τους ιστορία και έγιναν διάσημοι. Πασίγνωστοι σε όλον τον κόσμο είναι επίσης οι πολυαγαπημένοι The Killers, που ξεκίνησαν στο Βέγκας έπειτα από τη δημιουργία του γκρουπ από τον Μπράντον Φλάουερς. Επίσης, η heavy metal μπάντα των Five Finger Death Punch ξεκίνησε από την ίδια πόλη το 2005 και σήμερα αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα ονόματα στο είδος της.

Το Λας Βέγκας έχει κάνει μεγάλες επενδύσεις και στις… μεταγραφές. Δεκάδες τεράστια ονόματα της μουσικής προτιμούν να παίζουν σε διαδοχικά βράδια στο καζίνο με το οποίο έχουν συμφωνήσει, από το να βγαίνουν σε περιοδείες. Η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν μία από τις καλύτερα αμειβόμενες τραγουδίστριες, όταν έπαιρνε 350 χιλιάδες δολάρια για κάθε βράδυ που εμφανιζόταν από το 2016 έως το 2018! Δύο χρόνια εμφανιζόταν και ο Ροντ Στιούαρτ από το 2011 ως το 2013, αλλά με μικρότερες απολαβές. Η Κέιτι Πέρι έπαιξε για έναν συνεχόμενο μήνα στο Resorts World, ακριβώς αυτή την εποχή πέρυσι, ενώ η Lady Gaga ήταν στο Λας Βέγκας για έναν μήνα τον Ιανουάριο του 2018.

Η Adele αναγκάστηκε πέρυσι να αναβάλει τις εμφανίσεις της, αλλά κάλυψε το κενό φέτος, από τις 18 Νοεμβρίου στο περίφημο Caesars Palace. Ο Sting ξεκίνησε τις εμφανίσεις του τον Οκτώβριο του 2021 και πήγε τόσο καλά που πρόκειται να συνεχίσει έως το 2023! Τέλος, οι Aerosmith, ο Billy Idol και ο Ρόμπι Γουίλιαμς εμφανίστηκαν σε διαφορετικά καζίνο την ίδια σχεδόν περίοδο στη διάρκεια του 2019. Αυτό κι αν είναι ανταγωνισμός.