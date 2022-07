“You took a left off Last Laugh Lane” τραγουδούσαν οι Arctic Monkeys πριν από 15 χρόνια, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να απομακρυνθείς από τους μουσικούς δρόμους αυτού του rock σχήματος από τον Πειραιά, το οποίο ιδρύθηκε το 2017 με σκοπό να αποδείξει πως η rock δεν είναι μόνο ζωντανή, αλλά και πιο αναγκαία από ποτέ.

Η μουσική τους είναι ένα μείγμα rock’n’roll, pop, blues και folk, με επιρροές από όλο το φάσμα της σύγχρονης μουσικής. Τα τραγούδια τους απεικονίζουν την ζωή και τις σκέψεις της «αγχωμένης» γενιάς Z στην οποία ανήκουν, με στίχους που μιλάνε για ανασφάλειες, νευρώσεις, κατάθλιψη και την ανάγκη να επαναστατήσουν ενάντια σε ένα πρότυπο ζωής που δεν τους ταιριάζει.

Ύστερα από διάφορες επί μέρους αλλαγές στο line-up, τα βασικά μέλη του σχήματος κυκλοφόρησαν το πρώτο τους EP με τίτλο “Between Worlds” την άνοιξη του 2021. Τον Ιούλιο του 2022 κυκλοφόρησε το νέο τους single με τίτλο “Black And White”, ένα blues rock κομμάτι που αποτελεί μια κυνική και ειρωνική ματιά στα άτομα που ρομαντικοποιούν το παρελθόν επειδή νιώθουν «ξένοι» στην δική τους εποχή.

Μουσικη & Στίχοι: Last Laugh Lane

Μίξη: Παναγιώτης Βεκίλογλου, Κωνσταντίνος Νύκτας

Mastering: MutantBit Mastering

Σκηνοθεσία: Νικήτας Ψημίτης

Διεύθυνση Φωτογραφίας: Κωνσταντίνος Βαρότσος