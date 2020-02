O Leon of Athens παρουσιάζει σήμερα 28 Φεβρουαρίου το Communication, το πρώτο κομμάτι από το επερχόμενο νέο άλμπουμ του που θα κυκλοφορήσει από τη Minos EMI – Universal.

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Anemos, ενός τραγουδιού με ελληνικό στίχο που παίζεται δυνατά από τα περισσότερα ραδιόφωνα της χώρας ενώ εχει φτάσει στο Top 3 του Spotify, η ίδια δημιουργική ομάδα – Katerine Duska, Leon of Athens, David Sneddon – συναντιέται ξανά και υπογράφει το νέο τραγούδι του Leon of Athens που θα περιλαμβάνεται στο επόμενο προσωπικό του άλμπουμ και θα κυκλοφορήσει μέσα στο 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι η καλλιτεχνική συνεργασία των τριών δημιουργών ξεκίνησε με το τραγούδι Better Love της Katerine Duska.

Το Communication είναι ένα δυναμικό, χορευτικό τραγούδι που βασίστηκε στην ιδέα της επικοινωνίας την εποχή του Instagram και του Tinder. Η παραγωγή έγινε στο Λονδίνο από τον Anu Pillai και τον Leon of Athens.

Μουσική – Στίχοι: Leon of Athens, Katerine Duska, David Sneddon

Παραγωγή: Anu Pillai, Leon of Athens

What do we say ? – When we don’t talk anymore