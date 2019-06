Leon of Athens και Irene Skylakaki μετέτρεψαν τον Κήπο του Μεγάρου σε …Hyde Park!

Φωτο-ρεπορτάζ Ματίνα Φουντούλη

Οι συναυλίες στον κήπο του Μεγάρου Μουσικής τα τελευταία χρόνια σχεδόν σηματοδοτούν την (επίσημη) έναρξη του καλοκαιριού. Είναι οι μέρες που η κουβέρτα πικ νικ ή η ψάθα παραλίας και ίσως κάποιο εντομοαπωθητικό θα βγουν για πρώτη φορά από τη ντουλάπα, οι πρώτες σταγόνες μπύρας θα χυθούν πάνω σου καθώς προσπαθείς να στερεώσεις το κουτάκι στο γρασίδι, θα τρέχεις στη Βασιλίσσης Σοφίας να προλάβεις την ώρα έναρξης καθώς είναι από τις λίγες φορές που συναυλίες ξεκινάνε στην ώρα τους -ας όψεται το αυστηρό ωράριο έναρξης και λήξης λόγω των νοσοκομείων της περιοχής. Και όλα αυτά με την εγγύηση της καλής μουσικής που θα συνοδέψουν το υπόλοιπο βράδυ σου.

Φέτος, λοιπόν, ο κήπος έκανε το opening του στις 7 Ιουνίου και αν βρέθηκες εκείνη την Παρασκευή εκεί, σίγουρα θα νόμιζες πώς ήσουν στο Hyde Park του Λονδίνου -αλλά με περισσότερη ζέστη και ήλιο. Δύο (σχεδόν) μόνιμοι κάτοικοι της Αγγλίας, ο Leon of Athens και η Ειρήνη Σκυλακάκη, ανέβηκαν στη σκηνή και καλωσόρισαν το αθηναϊκό καλοκαίρι με τις μουσικές τους.

Η Irene Skylakaki αρχικά, και όταν ακόμα ο Κήπος δεν είχε γεμίσει εντελώς, αλλά είχαμε μια όμορφη οικογενειακή ατμόσφαιρα -είπαμε, εδώ οι συναυλίες ξεκινάνε στην ώρα τους και δεν το συνηθίζει κανείς εύκολα- έπαιξε τραγούδια από τους 3 δίσκους της, αλλά και ένα σε… πρώτη παγκόσμια αποκλειστικότητα. Τραγούδια όπως το “Into the ocean” που εγκαινιάζουν το καλοκαίρι, όπως το “it’s getting darker” για τις μεγαλύτερες μέρες του έτους που όμως και αυτές σιγά-σιγά σκοτεινιάζουν, τραγούδια χωρισμού όπως το “Tonight” γιατί, τι καλοκαίρι θα ήταν αν δεν είχες και κάποιον χωρισμό να θυμηθείς, τραγούδια όπως το “Take my mind” για τις μπαρότσαρκες στις pub του Δουβλίνου. Το “Clock”, φυσικά, που τότε άκουσες και τους πρώτους δειλούς ψιθύρους από το κοινό μαζί με την Ειρήνη, για να τελειώσει, παρουσιάζοντας παράλληλα τον Leon of Athens, με το “In the light” στο μοναδικό ντουέτο επί σκηνής -που ακριβώς επειδή το αποτέλεσμα ήταν τόσο όμορφο και ταιριαστό, ίσως ήθελες να τους έβλεπες λίγο περισσότερο μαζί.

Η σειρά του Leon, λοιπόν. Είχες να τον δεις αρκετά χρόνια live, απ’ όταν έπαιζε στη σκηνή του Gazarte και το “To the children of tomorrow” είχε γίνει σχεδόν το ξυπνητήρι σου. Δεν είχες χάσει τα νέα του όμως, καθώς δε σε άφηνε και ο ίδιος. Συναυλίες σε Αγγλία και Αμερική, διεθνή chart, eurovision, επιτυχίες. Και αυτό που είδες στη σκηνή του κήπου του Μεγάρου σε εντυπωσίασε περισσότερο. Καμιά σχέση με τον Τίμο που είχες δει τότε. Πιο ευρωπαϊκός, πιο british pop/rock, πιο σταρ -αλλά με την σωστή σημασία του όρου. Εκτοξεύθηκε στην σκηνή σαν… Αστεροειδής (μάλλον έτσι δικαιολογούνται και οι αρκετοί καπνοί καθ’ όλη τη διάρκεια του live) και ήταν ασταμάτητος και δυναμικότατος μέχρι τέλους. Ιδιαίτερη στιγμή το μοναδικό ελληνικό τραγούδι της βραδιάς, των Στέρεο Νόβα και το “Ένα κλεμμένο ποδήλατο” που φάνηκε να εντυπωσιάζει το κοινό ερμηνευτικά και σκηνικά, το τραγούδι “Moonlight”- το αγαπημένο του από τον πρόσφατο δίσκο που όπως μας εκμυστηρεύτηκε το έγραψε στο σχολείο, η διασκευή του στον Παυλίδη με το “Fire inside you”, το “Lifeline” γιατί, ναι, είναι ένα από τα αγαπημένα μας, και φυσικά (θα ήμουν ακόμα εκεί αν δεν ήταν στο setlist) το “To the children of tomorrow” αλλά και τα πιο πρόσφατα “Xenos” και “Airplane” μεταξύ άλλων, που ήταν ο τέλειος αποχαιρετισμός αυτής την πρώτης καλοκαιρινής, συναυλιακής νύχτας στο κέντρο της Αθήνας.

Όμως, λίγο πριν φτάσουμε στο τέλος της βραδιάς, και όπως μας είχε προετοιμάσει κάπως η Ειρήνη στην αρχή, υπήρχε και μια έκπληξη. Η Katerine Duska κατευθείαν από το …Tel Aviv (ή και όχι) ήρθε στον κήπο του Μεγάρου για να μας χαρίσει μια πιο ακουστική και λιτή εκδοχή του Better love, που αν με ρωτάτε, αν παρουσιαζόταν έτσι εκείνη τη βραδιά του τελικού της eurovision σίγουρα θα είχε φέρει μια καλύτερη θέση. Γιατί θα είχε δοθεί περισσότερο σημασία στη φωνή και το τραγούδι -όπως έγινε δηλαδή και με το τραγούδι που τελικά κέρδισε. Όπως και να ‘χει όμως, το τραγούδι είναι τραγούδι, η φωνή φωνή, και εμείς τυχεροί που το απολαύσαμε και σε αυτή την εκδοχή, σε αυτό το ντουέτο των δυο τους.

Το ραντεβού, λοιπόν, στις επόμενες μουσικές βραδιές του κήπου αυτού είναι σχεδόν σίγουρο, στην ώρα μας, να απολαύσουμε και άλλες φρέσκες μουσικές του καλοκαιριού που μόλις ξεκίνησε δυναμικά…

————-

