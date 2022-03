Τhe Missing Fourth Guest είναι το τέταρτο κατά σειρά άλμπουμ τους, ο τίτλος του οποίου είναι δανεισμένος από την εναρκτήρια πρόταση του διαλόγου του Πλάτωνα “Τίμαιος”.

Περιλαμβάνει 8 κομμάτια, μεταξύ αυτών και ένα τρίπτυχο conceptual έργο, τη Σονάτα του Τίμαιου. Κυκλοφορεί από την Conch Town Records, που εδρεύει στην Φλόριντα των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην παραγωγή η Lia Hide, ενώ η μίξη έγινε από τον Ian Shaw (WarmFuzz Productions, US) και το mastering από τον Denis Blackaham (Skye Mastering, UK).

Η trip-hop αισθητική της Lia, συνδυασμένη με την κλασσική και jazz παιδεία της, αλλά και την αγάπη της για την progressive rock, δένει με την διαφορετικότητα των George Rados & Aki’Base δημιουργώντας ένα νέο είδος dark pop, μοναδικό, διαυγές και πολυεπίπεδο.

Οι Kate Bush, Tori Amos και Dead Can Dance επιρροές τους αλλά και η κινηματογραφικότητα του Ennio Morricone και του Μάνου Χατζιδάκι αποτυπώνονται έντονα στις επιλογές της ενορχήστρωσης και αναμιγνύονται με την αισθητική των Massive Attack, Nick Cave and The Bad Seeds, Anne Clark, Cocteau Twins και Radiohead. Η αγάπη της Lia για την κλασσική, τζαζ και κινηματογραφική μουσική είναι εμφανής και διάχυτη, και συνδυάζεται αρμονικά με το dark post-wave ύφος του Aki’Base (μπάσο) και την φυσικότητα του George Rados (drums).

Music and Lyrics by Lia Hide

Ημερομηνία κυκλοφορίας του album: 04/04/22.

Το “Dinner” είναι το 2ο single του album…

Some days I wait

Other days it’s too soon

I hear your voice

Deep inside my room

Deafen my way

Hearing past the will

Darken my day

Lure me out today

Can we meet after dinner tonight?

Can we focus on being alright?

I get confused

Then I watch your shoes

Tie down my lace

Disrespect my face

Can we meet after dinner tonight?

Can we focus on being alright?

I have no life (hear me out today)

I have no life (sun in the sky) can we? I have no…

————————————

H Lia Hide είναι το πολυπράγμων κορίτσι της σκοτεινής ποπ. Η progressive, avant, art-pop Αθηναία καλλιτέχνης με το ομώνυμο σχήμα (τρίο) της έχει συνεργαστεί με διεθνείς και Έλληνες καλλιτέχνες και έχει συμμετάσχει σε αγαπημένες Ελληνικές και διεθνείς συλλογές. Μετά απο ένα πολυσχιδές electronica παρελθόν, κυκλοφορίες στις σημαντικότερες δισκογραφικές εταιρείες και διεθνής συλλογές και συνεργασίες με τα πιο ηχηρά ονόματα, η Lia αποφασίζει να εστιάσει στην δική της μουσική, δημιουργώντας το δικό της σχήμα. Μαζί της ο Aki’Base στο μπάσο και ο George Rados, τύμπανα.

Η δισκογραφία τους αποτελείται απο τα:

Home (2013) κυκλοφορία απο την ΕΜΙ-Universal

Everyone Seems to Know Who I Am (2017) στο mastering ο πολυβραβευμένος με Grammy, Adam Ayan, σε κυκλοφορία από την δική τους ανεξάρτητη δισκογραφική εταιρία DontHideMe

Tells no Fairytales (2019) DontHideMe σε συνεργασία με την B-Other Side Records

αλλά και τα:

Fairytales Remixed (2020) από την Amour Records

Γενοκτονία – η μουσική της παράστασης του Παύλου Κουρτίδη (2019) απο τις εκδόσεις Ιδαλγός

Σε συνεργασία με μεγάλες διεθνής εταιρείες κυκλοφορεί επιλεγμένες και μοναδικά μεταμορφωμένες διασκευές απο σημαντικά κομμάτια του διεθνή ρεπερτορίου, αλλά και Ελληνικά (μετα απο παραγγελία παραγωγών του Δεύτερου Προγράμματος). Η Lia Hide παραλληλα γράφει μουσική για χορό και θέατρο (Copia Aperta – Dario Fo, 2012 και Genoktonia – Pavlos Kourtidis, 2019) και διδάσκει μουσική. Έχει σπουδάσει κλασσικό πιάνο και τραγουδι, songwriting, διοίκηση επιχειρήσεων και μουσικoλογία.

Το τρίο περιοδεύει συχνά σε Ελλάδα και Ευρώπη, ενώ έχουν εμφανιστεί και στον Καναδά και Αμερική. Έχουν συνεργαστεί και μοιραστεί την σκηνή με καταξιωμένους καλλιτέχνες όπως οι Tricky, Robin Skouteris, KBHTA, Kovacs, Molly Nilsson, Kadebostany, Keep Shelly in Athens, Joseph Van Wissem, Anneke (Gathering), και πολλούς άλλους σε μικρότερα και μεγαλύτερα φεστιβάλ. Στην Ελλάδα έχουν εμφανιστεί στους σημαντικότερου χώρους πολιτισμού και τεχνών (Αρχαίο Θέατρο Νεμέας, Θέατρο Λυκαβητού, Μέγαρο Μουσικής, Fuzz Club, Gagarin 205, Κύτταρο, Half Note κ.α.). Η τελευταία τους περιοδεία στην Ευρώπη (προ Covid-19) περιλάμβανε 28 συναυλίες σε 10 χώρες, μέσα σε μόλις 40 ημέρες.