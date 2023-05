Το ντεμπούτο άλμπουμ του συγκροτήματος Listen It Speaks κυκλοφόρησε σε ψηφιακή μορφή (download & streaming). Αργότερα μέσα στον μήνα Μάιο θα κυκλοφορήσει και σε CD.

Το νεοσύστατο τριμελές συγκρότημα συστήθηκε για πρώτη φορά στο κοινό τον Μάρτιο που μας πέρασε με το digital single / video clip Eat Away προσφέροντας μια πρώτη γεύση από το ντεμπούτο άλμπουμ του Ways To End A Letter που μόλις κυκλοφόρησε στις πλατφόρμες streaming. Αργότερα μέσα στον μήνα Μάιο θα κυκλοφορήσει και σε CD από την Puzzlemusik.

Οι Listen It Speaks δημιουργήθηκαν τον χειμώνα του 2021 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Ιόνιου Πανεπιστημίου στην Κέρκυρα όπου φοιτούσαν τα 3 μέλη του συγκροτήματος. Οι Άλκης Νίλεντ (κιθάρες, μπάσο), Αναστασία Κωνσταντινίδου (φωνή) και Demetria (πιάνο, πλήκτρα) άρχισαν να παίζουν μαζί με αφορμή τις δικές τους συνθέσεις και σύντομα μέσα από ομαδική δουλειά κατέληξαν στον ήχο τους.

Με την οπτική και τη φρεσκάδα του νεαρού της ηλικίας τους (και τα τρία μέλη είναι μόλις 23 ετών) βάζουν την προσωπική τους πινελιά στο indie pop-rock / alternative ιδίωμα παρουσιάζοντας ένα μεστό ντεμπούτο που περιλαμβάνει 8 τραγούδια και ένα instrumental track. To Ways To End A Letter περιέχει πολύ καλογραμμένες συνθέσεις, ευφάνταστες μελωδικές γραμμές, ακριβείς ενορχηστρώσεις που εναλλάσσουν την ατμόσφαιρα με τον δυναμισμό και τελικά επιτυγχάνει να δώσει το προσωπικό στίγμα του συγκροτήματος. Όλα δείχνουν πως οι Listen It Speaks ήρθαν για να μείνουν και θα μας απασχολούν και στο μέλλον.

Εκτός από το εθιστικό single “Eat Away” ξεχωρίζουν ακόμη το “Blossom” καθώς και το 8λεπτο ομώνυμο του άλμπουμ τραγούδι που είναι και το tour de force των Listen It Speaks. Το instrumental “Childhood” (που παρά τη σαφή indie κατεύθυνση του ενσωματώνει με επιτυχία και jazz πινελιές), σοφά τοποθετημένο στην καρδιά του tracklist, άτυπα χωρίζει το Ways To End A Letter σε δύο ενότητες υπογραμμίζοντας έτσι την αίσθηση πλοκής που έτσι κι αλλιώς διατρέχει όλο το άλμπουμ.

Μπορεί ο τίτλος του Ways To End A Letter να προτείνει τρόπους για να κλείσεις ένα γράμμα… αλλά το περιεχόμενο του δείχνει να ανοίγει στους Listen It Speaks το δρόμο για μια σημαντική πορεία!

Το συγκρότημα ξεκίνησε τις live εμφανίσεις του στην Κέρκυρα τον Απρίλιο του 2022 και πολύ γρήγορα συγκέντρωσε κοινό και έξω από τον κύκλο του Πανεπιστημίου, ενώ πολύ σημαντική ήταν και η live εμφάνιση τους στο Six Dogs στην Αθήνα τον Νοέμβριο του 2022 όπου άνοιξαν την επίσημη live παρουσίαση του “Pillow Shifter”, του προσωπικού άλμπουμ της Demetria (που είναι και μέλος των Listen It Speaks).

Οι Listen It Speaks είναι:

Άλκης Νίλεντ (ηλεκτρική, ακουστική και κλασική κιθάρα, μπάσο)

Αναστασία Κωνσταντινίδου (φωνή)

Demetria (πιάνο, πλήκτρα, djembe)

Στο άλμπουμ συμμετέχει επίσης ο Θάνος Χατζηαναγνώστου (τύμπανα)

Ενορχήστρωση, Παραγωγή: Listen It Speaks

Ηχογράφηση: Μιχάλης Καββαδίας, Νίκος Κόλλιας, Θοδωρής Ζευκιλής

Μίξη: Χάρης Καραντζάς

Mastering : Γιάννης Χριστοδουλάτος