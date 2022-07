O Logout είναι τραγουδοποιός και μουσικός γεννημένος στην Αθήνα. Οι κυκλοφορίες του είναι πάντα διαφορετικές μεταξύ τους με ενορχηστρώσεις που συνδυαζουν folk, lo-fi, indie και synth pop στοιχεία. Ομοίως και οι ζωντανές εμφανίσεις αλλάζουν κάθε φορά, άλλοτε χρησιμοποιώντας φυσικά όργανα και με βοήθεια συγκροτήματος, άλλοτε βασιζόμενες σε live-looping, sample και video art.

Ξεκίνησε τη μουσική του διαδρομή το 2007 με το συγκρότημα The Place Within στην Πάτρα. Το 2010 ξεκίνησε να παίζει ως σόλο καλλιτέχνης. H Inner Ear κυκλοφόρησε τις δύο πρώτες δισκογραφικές του δουλειές το 2011 και το 2012. Το ντεμπούτο του “Paper Plane Flight Recorder” κινήθηκε σε ακουστικά folk μονοπάτια, ενώ το “Little Things Buried in Concrete” δύο χρόνια αργότερα έφερε τη σφραγίδα της indie synth pop παραγωγής του Χρήστου Λαϊνά.

Το τρίτο του άλμπουμ, “N91°”, κυκλοφόρησε έξι χρόνια αργότερα μέσω της ολλανδικής indie δισκογραφικής Tiny Room Records. Βασισμένος σε μια σύντομη ιστορία για ένα ναυαγό, σε αυτό το άλμπουμ πειραματίστηκε σε μεγάλο βαθμό με την αφήγηση, το video art και τα synths.

Το τέταρτό του άλμπουμ “Εδώ / Εκεί“ κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2020. Ήταν το πρώτο του άλμπουμ με στίχους στη μητρική του γλώσσα, τα ελληνικά και συμπεριλήφθηκε στις περισσότερες λίστες των ελληνικών indie δίσκων της χρονιάς.

Τον Ιούνιο του 2022 κυκλοφόρησε την πέμπτη του δισκογραφική δουλειά, “Instrumentals”, που αυτή τη φορά περιείχε επτά κομμάτια χωρίς στίχους.

To έκτο του άλμπουμ με τίτλο “Πονέμελα” τον βρίσκει να επιστρέφει στην Inner Ear για τον δεύτερό του δίσκο με ελληνόφωνα κομμάτια. Αυτή τη φορά συνεργάστηκε στην παραγωγή και την ενορχήστρωση με τον Ορέστη Πετράκη, ενώ ο Βασίλης Ντοκάκης μίξαρε το δίσκο ώστε να βγουν στην επιφάνεια πιο ξεκάθαρα οι κεντρικές ενορχηστρωτικές και τραγουδοποιητικές γραμμές κάθε κομματιού.

Ο τίτλος του δίσκου είναι μια καινούργια λέξη. Θα πούμε πιο πολλά για τη λέξη αργότερα γιατί είναι ενδιαφέρον παιχνίδι να παίρνει ο καθένας το χρόνο του μαντεύοντας τη σημασία της. Πρώτο κομμάτι που κυκλοφορεί απ’ το “Πονέμελα” είναι το “15 Αυγούστου” και είναι το κομμάτι που κλείνει τον δίσκο. Βγαίνει λίγους μήνες πριν την κυκλοφορία του υπόλοιπου άλμπουμ, γιατί είναι ένα κομμάτι που έχει αναμείνει ήδη πάνω από 10 χρόνια για να κυκλοφορήσει και πλέον ανυπομονεί να βγει για ηλιοθεραπεία στην άδεια Λεωφόρο Αλεξάνδρας κατά την ομώνυμή του μέρα.

Δεκαπέντε Αυγούστου

Κι όλοι κρύφτηκαν

Στα νησιά

Ξαφνικά

Εύκολα

Φύγαν από δω

Το μπετό

Τ’ αφεντικό

Δεν ήτανε καθόλου δύσκολο

Μείνανε για πάντα εκεί

Σε θάλασσες που κανείς δεν είχε δει

Ήτανε τόσο απλό

Όλοι κρύφτηκαν

Σε σχέσεις οχυρά

Δεν τους είδε κανείς ξανά όπως ήτανε παιδιά

Σκανταλιάρικα

Μόνο “αγάπη μου, που θα πάμε πια διακοπές Έλα πες”

Και γω, που είμαι εδώ στην πόλη αυτή, δίχως οχυρό

Δίχως τίποτα μόνο μια κλωστή, που καταλήγει εκεί

Εκεί που είσαι τώρα εσύ, την τραβάω αργά

Σιγά σιγά, μη σπάσει και χαθείς

Και χαθώ

Που σ’ αγαπώ