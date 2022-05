Τo φθινόπωρο του 2021, όταν και ξεκίνησε η συνεργασία της με τη νέα της εταιρεία The Hubsters, κυκλοφόρησε ένα νέο τραγούδι μετά από καιρό, τη μπαλάντα “In The Rain” ενώ ταυτόχρονα υπέβαλλε υποψηφιότητα με το τραγούδι της “Dο I Dο” για τη Eurovision 2022 που διακρίθηκε και βρέθηκε μέσα στη τελική πεντάδα.

Στις αρχές Φεβρουαρίου ήρθε το remix του Monsieur Minimal για το “In The Rain” ενώ στο τέλος Μαρτίου και ενώ όλοι περιμέναμε να ακούσουμε το “Do I Dο” η Lou is κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι με ελληνικό στίχο, “Για Σένα” σε παραγωγή & μουσική του Φιλανδού Nalle Ahlstedt (που παλιότερα είχε συνεργαστεί με την Έλενα Παπαρίζου). Το “Do I Dο” μπορεί να μην πήρε το εισιτήριο για το Τορίνο, όμως, όπως όλοι θα διαπιστώσουμε από τη πρώτη ακρόαση, είναι ένα super χορευτικό τραγούδι, με εκρηκτικά happy disco vibes και ένα ακαταμάχητο ρεφρέν που μας ξεσηκώνει να το χορέψουμε!

Για το “Do I Do” συνεργάστηκαν:

Στίχοι & Μουσική: Lou is (Λουίζα Σοφιανοπούλου)

Παραγωγή & Μίξη: Oliver Lundstrom (LUND) / Pre-Production: Χρήστος Αλεξάκης

To mastering έκανε ο Sean Magee (που ανάμεσα σε άλλα έχει βραβευτεί με Grammy για τα remasters των Beatles το 2009) στα Abbey Road Studios

To video γυρίστηκε στο Ρομάντσο σε σκηνοθεσία του Βασίλη Λιάκου και χορογραφίες του Κωνσταντή Μπαρμπούρη.

I never wrote a song for you

I moved on and changed my life

And so did you

and we did right

But then I run into you

and suddenly think of what

your loving used to mean

am i still in a dream

Because

i do do do i do i miss you

everytime I look in your eyes

and yeah I do do do I do I run away to save both of our lives

still I do do I do I miss you everytime I see you and then

and then I do I do I wanna kiss you

I swear never again

I close my eyes and I remember

how you held me in your arms

and I was home

then you were gone

I pushed away that pain

followed my heart to find myself

with someone new

so much better than you

Still I do do do I do…

I don’t wanna see you ( I know that you remember)

I don’t wanna see you (we said goodbye forever)

I don’t wanna see you

’cause when I see you I miss you

Do do do I do I miss you…