H Lou is κυκλοφορεί ένα ακόμη νέο τραγούδι, το “About You“, σύνθεση και παραγωγή του Nalle Ahlstedt, ηχογραφημένο στα στούντιο της D8 Music στη Φιλανδία.

To “About You” το ακούσαμε πρώτα στα ελληνικά ως “Για Σένα” αφού η Λουΐζα ηχογράφησε ταυτόχρονα το τραγούδι στα ελληνικά και στα αγγλικά, όπως το πρωτοάκουσε. Πρόκειται για ένα υπέροχο pop & rock τραγούδι με εξαιρετική παραγωγή και sing-a-long ρεφρέν, από αυτά που θες να τραγουδάς δυνατά.

To 2022 είναι μια χρονιά που η Lou is έδωσε έντονα στίγμα της με τραγούδια όπως το “Ένα Καλοκαίρι” (μαζί με τον Dim Zach ), το “Για Σένα” που ήταν και το πρώτο της τραγούδι με ελληνικό στίχο, το “Do I Do ένα από τα 5 υποψήφια για τη Εurovision 2022 αλλά και το electronica remix του Monsieur Minimal στο ‘In The Rain”