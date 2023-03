Η Lou Is, aka Λουίζα Σοφιανοπούλου, έρχεται στον Σταυρό του Νότου Plus με την πενταμελή της μπάντα. Γεμάτη ενθουσιασμό υπόσχεται μια βραδιά party. Παρουσιάζει κι ερμηνεύει τα τραγούδια της από το νέο της EP «Fall in your Sky» καθώς κι από τη διεθνή pop σκηνή, από τα 80s ως σήμερα. Τα δικά της τραγούδια μπλέκονται με hits από Whitney Houston, Lady Gaga, Kate Bush, Jessie Ware, Eurythmics κ.α

Προσκεκλημένοι οι φίλοι της, τα Κίτρινα Ποδήλατα και η Mary Sunshine.

Band:

Στέλιος Πασχάλης – τύμπανα

Χρήστος Κεχρής – μπάσο

Κώστας Μιχαλός – κιθάρα

Μιχάλης Σοφιανός – πλήκτρα

Samuel Marlieri – σαξόφωνο

Η Lou is πειραματίζεται στο χώρο της μουσικής και κινείται σε ένα ευρύ φάσμα μουσικών επιρροών, το οποίο εκτείνεται από την alternative pop & rock μέχρι jazz, blues κι ethnic μουσική. Έχει συνεργαστεί με πολλούς Έλληνες καλλιτέχνες όπως οι Φοίβος Δεληβοριάς, Μανώλης Φάμελλος, Πάνος Μουζουράκης, Δήμητρα Γαλάνη, Ελένη Βιτάλη, Γιάννης Κότσιρας, Μαρία Φαραντούρη κ.ά.

Μετά από δύο χρόνια στο Λονδίνο κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το «Dragons». Eίναι μέλος της ομάδας «Heroes – A tribute to David Bowie». Επίσης είναι μία από τις τρεις τραγουδίστριες του ιδιαίτερα επιτυχημένου αφιερώματος στον Leonard Cohen «A tribute to Leonard Cohen».

Τετάρτη 22 Μαρτίου

Ώρα Έναρξης: 21.30

Σταυρός του Νότου – Plus

Φραντζή και Θαρύπου 35-37, Νέος Κόσμος

Εισιτήριο θέασης: 12 ευρώ (Το εισιτήριο θέασης αφορά στην είσοδο στον χώρο)

* Πώληση εισιτηρίων θέασης την ίδια μέρα στο ταμείο του καταστήματος.

** Για κράτηση θέσης καθήμενου σε τραπέζι επικοινωνείτε στο τηλ 210 9226975