Η πολυαγαπημένη στην Ελλάδα jazz ερμηνεύτρια Madeleine Peyroux, επιστρέφει με μια εμφάνιση στο Θέατρο του Κολλεγίου Αθηνών, την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδείας “Careless Love Forever”, με αφορμή την επανακυκλοφορία του σημαντικότερου album της, “Careless Love”, που την εκτόξευσε στην κορυφή.

Σε αυτή την παγκόσμια περιοδεία της, η Peyroux παρουσιάζει επιλογές από το album σε παραγωγή του φημισμένου Larry Klein, που περιλαμβάνει μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, όπως τα Dance Me to the End of Love, Don’t Wait Too Long, J’ai Deux Amours, Careless Love, Between the Bars.

Στην εμφάνιση της στην Αθήνα στις 26 Ιανουαρίου, εκτός από τα τραγούδια του Careless Love, θα μας παρουσιάσει και αγαπημένα της τραγούδια από την δισκογραφία της, μαγεύοντας για άλλη μια φορά το κοινό.

Στις ΗΠΑ το album Careless Love ξεπέρασε τις 500.000 πωλήσεις τον πρώτο χρόνο κυκλοφορίας του και την έκανε διάσημη σε όλο τον κόσμο, μεταξύ αυτών και στη Ελλάδα όπου έγινε χρυσό και δημιούργησε μια ξεχωριστή σχέση με το ελληνικό κοινό. Τα επόμενα χρόνια η σχέση αυτή μπήκε σε γερές βάσεις μέσα από τις εμφανίσεις της στη χώρα μας που έγινε μια ανοιχτή αγκαλιά για την Peyroux, με μια σειρά από sold out εμφανίσεις.

Η “Αθηναία” Peyroux, γεννήθηκε στην Αθήνα της Τζόρτζια αλλά πέρασε τα νεανικά της χρόνια στο Παρίσι, όπου την γοήτευσαν οι μουσικοί του δρόμου και η μαγική ατμόσφαιρα της πόλης, με το έντονο jazz παρελθόν. Από δεκαπέντε ετών ξεκίνησε να παίζει μουσική στους δρόμους του Καρτιέ Λατέν και λίγο μετά εγκατέλειψε το σχολείο για να γυρίσει την Ευρώπη παίζοντας μουσική.

Στα είκοσι της επέστρεψε στις ΗΠΑ, όπου υπέγραψε το πρώτο της δισκογραφικό συμβόλαιο, που οδήγησε στην κυκλοφορία του πρώτου της δίσκου Dreamland το 1996.

Αυτόματα αναγνωρίστηκε από κοινό και κριτικούς ως μια σπουδαία τραγουδίστρια, χαρακτηρίζοντας τη ως “νέα Billie Holiday”.

To “Careless Love” κυκλοφόρησε το 2004, περιλαμβάνοντας μία εκπληκτική jazz διασκευή του Dance Me to the End of Love του Leonard Cohen αλλά και μια επιλογή από ερμηνείες σε τραγούδια από διαφορετικά στυλ: “Weary Blues” του Hank Williams, το “Don’t Cry Baby” της Bessie Smith, τα “No More,” και “I’ll Look Around” της Billie Holiday, το “J’ai Deux Amours” της Josephine Baker.

Στο album περιλήφθηκε και ένα καινούργιο τραγούδι, το “Don’t Wait Too Long”, που αποδείχθηκε μια από τις μεγαλύτερες και χαρακτηριστικότερες επιτυχίες της.

Πέμπτη 26 Ιανουαρίου

Ώρα έναρξης: 21:30

Θέατρο Κολλεγίου Αθηνών

Στεφάνου Δέλτα 15, Ψυχικό

Eισιτήρια: 30 ως 70 ευρώ.

Προπώληση: viva.gr