Mάγεψε το κοινό ο Μάριος Φραγκούλης σε μια sold out συναυλία με την Big Band Orchestra και την Tammy McCann, στο Ηρώδειο…

Με μία sold out συναυλία στο κατάμεστο Ηρώδειο, αποχαιρέτισε το Σάββατο το βράδυ ο Μάριος Φραγκούλης, το καλοκαίρι, στο κλίμα της Big Band, με ανανεωμένο ρεπερτόριο και τη συμμετοχή της σπουδαίας Jazz ντίβας Tammy McCann! Συνεχίζοντας την παράδοση των sold out εμφανίσεων του, ο σπουδαίος ερμηνευτής έπαιξε σε ρυθμούς Jazz και Swing με τον έρωτα και το χρόνο και γοήτευσε το κοινό που χειροκροτούσε συνεχώς και θερμά.

Με το χαρακτηριστικό ήχο της Big Band που διηύθυνε ο Λουκάς Καρυτινός, ο Μάριος ερμήνευσε μία πανδαισία διαχρονικών τραγουδιών κορυφαίων ερμηνευτών, από τον Frank Sinatra και την Ella Fitzgerald, μέχρι τους Dean Martin και NatKing Cole. Επί της ουσίας, παρουσίασε για πρώτη φορά, μετά την εμφάνιση του Frank Sinatra στην Ελλάδα, ζωντανά το «American Song Book”. “Strangers in the Night”, “Unforgettable”, “Mona Lisa”, “When I fall in love”, “Autumn leaves”, “Dream a little dream of me” αλλά και “I get a kick out of you”, “My baby just cares for me”, “Blue Skies”, “So in love” (τραγούδι που ερμήνευσε ο Μάριος μαζί με τη Lara Fabian στην ταινία Delovely) ήταν ορισμένα από τα τραγούδια που ξεδίπλωσε ο αγαπημένος μας καλλιτέχνης, μέσα από μία αστραφτερή παράσταση γεμάτη πάθος και θεατρική δεξιοτεχνία που ενθουσίασε όλους όσοι είχαν την τύχη να βρεθούν στο Ηρώδειο το βράδυ του Σαββάτου!

Ξεχωριστή ήταν η παρουσία της Tammy McCann ως special guest, μιας μοναδικής ερμηνεύτριας που καταχειροκροτήθηκε τόσο στις προσωπικές της ερμηνείες όσο και στα ντουέτα της με τον Μάριο Φραγκούλη. Η McCann ήρθε στο Ηρώδειο με εξαιρετικές κριτικές και μετά από εμφανίσεις στα μεγαλύτερα Jazz φεστιβάλ. Η βελούδινη φωνή της και η ερμηνεία της συγκίνησε το πλήθος, κάτι που φάνηκε πολύ έντονα να αντανακλάται και στην ίδια που δήλωσε ευγνώμων και συγκινημένη για την ευκαιρία που είχε να προσκληθεί απο τον διεθνή Έλληνα τενόρο, στο ωραιότερο θέατρο του κόσμου.

Μάριος Φραγκούλης & Big Band Orchestra “Blue Skies”. Μια μοναδική συναυλία, στο πιο ωραίο θέατρο της πόλης, μία αξέχαστη βραδιά με swing ενθουσιασμό, πάθος και μαγεία υπό τους ήχους της σαγηνευτικής φωνής του Μάριου Φραγκούλη και της 25μελούς Big Band Orchestra.

Μία παράσταση που κατάφερε να συγκεντρώσει ένα σημαντικό ποσό προσφοράς προς τους συμπολίτες μας που το έχουν ανάγκη καθώς απο κάθε εισιτήριο προσφέρθηκαν 2 ευρώ στο ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ.