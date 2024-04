“…κι όσο το γέλιο μας θα επιζεί

μερώνει το θηρίο…”

Οι The Magic Bus γίνονται “Μέρος της Γιορτής” και το Town by the River Festival αποκτά το δικό του τραγούδι, τη δική του φωνή, τις δικές του λέξεις και νότες! Το Μαγικό Λεωφορείο σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό – Καλλιτεχνικό Σύλλογο “ΑΝΑΠΝΟΗ” αποτυπώνει την ουσία και τον στόχο του αγαπημένου Φεστιβάλ της Λιβαδειάς σε ένα κομμάτι που ήρθε για να μείνει. Απολαύστε το δυναμικό τραγούδι με το γεμάτο ενέργεια video clip και γίνετε κι εσείς… «Μέρος της Γιορτής»!

Το single “Μέρος της Γιορτής” διατίθεται δωρεάν από τη σελίδα Bandcamp του συγκροτήματος, μπορείτε να τo ακούσετε σε κάθε μουσική πλατφόρμα, ενώ στο YouTube κανάλι της μπάντας θα βρείτε το video clip.

μουσική: Ερμής Σουλτανόπουλος

στίχοι: Γιάννης Κομπότης, Βαλάντης Δάφκος, Ερμής Σουλτανόπουλος

The Magic Bus:

Φωνή & φωνητικά: Βαλάντης Δάφκος

Κιθάρες & φωνητικά: Ερμής Σουλτανόπουλος

Μπάσο: Ντίνα Αργυρίου

Τύμπανα: Πάρης Γάτσιος

Σ’ έναν καμβά θα βάφω μουσική

με μιας κιθάρας νότα

Θα περπατώ σε γη ονειρική

στου ποταμού τη ρότα

Γύρω μου θα γελούν περαστικοί

πλέκοντας τη χαρά τους

Μ’ έναν παλμό της πόλης οι ρυθμοί

θα έρχονται κοντά τους

Γίνε μέρος της γιορτής

ένα κομμάτι της ζωής

Γίνε μέρος της γιορτής

σε περιμένουμε να ‘ρθεις

Σ’ έναν χορό θα μπλέξουμε μαζί

εικόνες σε βιβλίο

Κι όσο το γέλιο μας θα επιζεί

μερώνει το θηρίο

Γίνε μέρος της γιορτής

ένα κομμάτι της ζωής

Γίνε μέρος της γιορτής

ένα τραγούδι της ψυχής

Γίνε μέρος της γιορτής

ένα κομμάτι της ζωής

Γίνε μέρος της γιορτής

σε περιμένουμε να ‘ρθεις