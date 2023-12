“…Βασιλική τον έρωτα πολύ βαρύ τον πήρες…”

Το Μαγικό Λεωφορείο της ελληνόφωνης rock διασχίζει δρόμους της παράδοσης και μας παρουσιάζει το «Βασιλική» μέσα από τη δική του, μοναδική ματιά. Το πασίγνωστο, αγαπημένο κομμάτι σε σύνθεση Νίκου Ζιώγαλα πάνω σε παραδοσιακό στίχο, με το ξεχωριστό ρυθμικό σχήμα και τη χαρακτηριστική μελωδία, διυλίζεται στο rock πρίσμα του συγκροτήματος και γεμίζει ηλεκτρισμό κι ενέργεια, καθρεφτίζοντας την αύρα των The Magic Bus όπως διαφαίνεται σε κάθε σκηνή του νέου video clip τους!

Το διασκευασμένο τραγούδι θα συμπεριλαμβάνεται στο νέο EP της μπάντας που τιτλοφορείται “Σε Άγνωστα Νερά” και θα κυκλοφορήσει σύντομα.

Video Clip:

Μοντάζ / Επιμέλεια / Παραγωγή – Άγγελος Μιχαηλίδης

Σκηνοθεσία – Βαλάντης Δάφκος

Κινηματογράφηση – Θάνος Κωστακόπουλος, Ελίδα Μαυρομάτη

Ηχητικά & Φωτισμός – Δημήτρης Τρόκας

Η βιντεοσκόπηση έγινε στην ‘Αίθουσα Τέχνης & Πολιτισμού’ της Λιβαδειάς, καθώς επίσης στα κατά σειρά εμφάνισης: ‘Αρχιτεκτονική Live Stage’ (Αθήνα), ‘Remedy’ (Αθήνα), ‘Cyber’s’ (Λιβαδειά), ‘Καφωδείο’ (Λιβαδειά), ‘Κερί Rock Bar / Moby Dick Pub’ (Κατερίνη), ‘London Rock Bar’ (Αθήνα).

Ηχογράφηση & Παραγωγή: Locomotive Sound studio (Λαμία)

Παραγωγός: Έκτορας Σώχος

The Magic Bus:

Φωνή & Φωνητικά – Βαλάντης Δάφκος (επίσης σε ‘Redeye Caravan’, ‘peculiar three’, ‘Beyond this Earth’)

Κιθάρες & Φωνητικά – Ερμής Σουλτανόπουλος (επίσης σε ‘Nox Die’)

Μπάσο – Ντίνα Αργυρίου (επίσης σε ‘Nox Die’)

Τύμπανα – Πάρης Γάτσιος (επίσης σε ‘peculiar three’, ‘Beyond this Earth’)

Βασιλική τον έρωτα πολύ βαρύ τον πήρες

και στο Μαρίφ κατήντησες εκεί να ξεψυχήσεις

Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο ν’ αγαπήσεις

μόν’ έπρεπε Βασιλική να τον απαρατήσεις

Βασιλική ‘σουν όμορφη ξανθιά σαν το κουκλάκι

πώς έκανες απόφαση και πήρες το φαρμάκι

‘Γω το φαρμάκι το ‘κανα ωραία λεμονάδα

το σήκωνα και το ‘πινα με τόση νοστιμάδα

Bio:

Το ‘Μαγικό Λεωφορείο’ ξεκίνησε το ταξίδι του στην ελληνόφωνη rock το 2017, με ορμητήριο τη Λιβαδειά, αλλά με μέλη επίσης σε Κατερίνη και Αταλάντη. Έκτοτε μετράει χιλιόμετρα και συναυλίες σε πολλά μέρη της χώρας, παίρνοντας μέρος σε φεστιβάλ (όπως Φεστιβάλ Δάσους / Αρβανίτσα, Town by the River / Λιβαδειά, Φεστιβάλ Πάρκου / Κατερίνη, Λευκή Νύχτα / Θεσσαλονίκη κ.α.) και διάφορους μουσικούς χώρους. Έχει μοιραστεί τη σκηνή με κάποια απ’ τα γνωστότερα ονόματα της εγχώριας rock (όπως Μίλτος Πασχαλίδης, Πυξ Λαξ, Ενδελέχεια, Magic de Spell, Κίτρινα Ποδήλατα κ.α.), αλλά κι εκτός αυτής (όπως Εισβολέας, Λόγος Τιμής, Ματούλα Ζαμάνη κ.α.). Το 2021 ηχογράφησε και κυκλοφόρησε τον πρώτο του δίσκο με τίτλο ‘Το Κάστρο’, γεμάτο αγνό rock, ιδιαίτερες θεματικές και δυναμικές συνθέσεις. Σύντομα θα κυκλοφορήσει το EP ‘Σε Άγνωστα Νερά’, ενώ το 2024 θα ξεκινήσουν οι ηχογραφήσεις για τον διάδοχο του ντεμπούτου δίσκου. Στο Μαγικό Λεωφορείο επιβαίνουν οι Βαλάντης Δάφκος (φωνή), Ερμής Σουλτανόπουλος (κιθάρα, φωνητικά), Ντίνα Αργυρίου (μπάσο) και Πάρης Γάτσιος (τύμπανα).