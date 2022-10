Όταν…

οι ανανεωμένοι και φορμαρισμένοι Magic de Spell, μετά από ένα εμφατικό συναυλιακό καλοκαίρι, το σκάνε από το studio και τα τέσσερα νέα τραγούδια που θα μας παρουσιάσουν σταδιακά μέσα σε αυτόν το χειμώνα!! (Spoiler)

…και συναντούν τον Δημήτρη Μητσοτάκη, στην πιο (υπερ) παραγωγική φάση της καριέρας του, με το πρόσφατο νέο E.P «τα Φεμινιστικά» να εκπλήσσει για άλλη μια φορά ευχάριστα και τους πιο απαιτητικούς οπαδούς, (το οποίο και θα παρουσιάσει ζωντανά για πρώτη φορά!!)

…και τότε στην παρέα μπαίνει ο One of a Kind Δημήτρης (οι φίλοι του τον λένε ΜΙΜΗ) Καλαντζής με σκοπό να παρουσιάσει ένα συλλεκτικό «ΠΑΡΤΑ ΟΛΑ» ελληνικό ροκ Best Of για επιδόρπιο!!

Στη σκηνή του πιο ιστορικού ροκ κλάμπ της χώρας με αποδεδειγμένη αγάπη στο Ελληνόφωνο Ροκ, θα παρελάσουν 30 από τα σημαντικότερα άλμπουμ της σκηνής και 40 από τα σημαντικότερα τραγούδια της, σε μια τριώρη non stop πανδαισία!

Τότε…

δεν υπάρχει «αλλά»… Μόνο…

Κύτταρο.. Ελληνικό Ροκ.. Γιορτή.. Να είσαι Εκεί.

Αλλά ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή…

Τη συναυλία, όπως αρμόζει, θα ανοίξουν οι ελπιδοφόρες .. «Φλούδες Ερπίδες»

Μετά;

Μετά…

Δεκατρία άλμπουμ, τραγούδια-σταθμοί, “Ενδελέχεια”, προσωπική διαδρομή, πλήθος ψηφιακών singles, πολυποίκιλες συνεργασίες και αλληλεπιδράσεις, γραπτά στίχοι ιστορίες παρεμβάσεις, θρυλικά 90s-δυστοπικά 20s, τριάντα χρόνια αδιαπράγματευτο και ασυμβίβαστο ταξίδι, που φέρνει τον Δημήτρη Μητσοτάκη, έναν από τους πλέον σημαντικούς παραγωγικούς και ακέραιους εκφραστές της σκηνής μας, στην Ηπείρου και Αχαρνών, για άλλη μια καθηλωτική ζωντανή εμφάνιση…

Μετά;

Μετά…

Οι Magic de Spell, η μακροβιότερη ενεργή ροκ μπάντα της σκηνής μας, με 12 δίσκους στις αποσκευές τους, αμέτρητα Live, τραγούδια ορόσημο και μια κυριολεκτικά κινηματογραφική ιστορία στην πλάτη (πρόσφατα στις αίθουσες το πολύ πετυχημένο ντοκιμαντέρ: «Διασχίζω τον κόσμο και φλέγομαι: Η ιστορία των Magic de Spell»), έτοιμοι να μας χαρίσουν αβίαστα μια top-class ζωντανή εμφάνιση, σαν και αυτές που τους καθιέρωσαν τόσο ψηλά στη συνείδηση του κοινού, ακόμα περισσότερο, τα τελευταία χρόνια, που κατά πολλούς διανύουν την καλύτερη περίοδο της πολυτάραχης ιστορίας τους!

Μετά;

Μετά…

Ανεβαίνει στη σκηνή ο χαρισματικός περφόρμερ που λατρέψαμε για χρόνια στους Τσοπάνα Rave, ο One Man Show, o Μίμης Καλαντζής και σκάει ένα ξεχωριστό Concept / Αφιέρωμα κόλαση στα Highlights της ιστορίας του Ελληνόφωνου Ροκ, δοσμένα μέσα από το στιβαρό ύφος των Magic και την παντοτινά αναπάντεχη ερμηνεία του Μίμη, καθώς και φυσικά, τις καλύτερες στιγμές του από την «βουκολική» του καριέρα!

Σάββατο 12 Νοεμβρίου

Πόρτες: 21:30

Έναρξη: 22:00

Κύτταρο Live

Ηπείρου 48 & Αχαρνών

210 8224134 – 697 7641373

Εισιτήριο: 12€

Προπώληση εισιτηρίων: Viva.gr