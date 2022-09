Αύγουστο σε γνώρισα.

– Μονάκριβή μου εσύ στον κόσμο.

– Ο μπαμπάς μου, ο καλύτερος του κόσμου, μου χαμογελά.

– Για της Μυρσίνης την ποδιά, μια Παναγιά.

– Σου ’στειλα γράμμα και γραφή, κι απόκριση δεν πήρα.

Έτσι μιλάμε πια.

Με τα τραγούδια σου, που παίζονται και ξαναπαίζονται.

Πειραγμένα κι απείραχτα, μα πάντα φρέσκα.

Σαράντα χρόνια τώρα.

Από τότε που έγειρες στη γη να κοιμηθείς.

Κανένας δε μου μίλησε, στη μοναξιά.

Σ’ ακολουθώ, στους έρωτες.

Όλα σε θυμίζουν, στους χωρισμούς.

Τίποτα δεν πάει χαμένο, στους δρόμους.

Τέλι τέλι, στα κέφια.

Λίγα γαρούφαλλα, στη λύπη.

Έχω έναν καφενέ, στα όνειρα.

Πόσο πολύ θα ‘θελα να καπνίζαμε μαζί ένα τσιγάρο, μπαμπά.

Αύγουστο σε είδα τελευταία φορά, στα γενέθλιά μου, βγάλαμε και φωτογραφίες. Απ’ αυτές που κρεμάν οι φοιτητές στην καρδιά τους.

Μυρσίνη Λοΐζου

Οι γέννες, όπως αυτά τα τραγούδια, δεν είναι για σύγκριση με κάτι άλλο. Είναι κάτι νέο, ζωντανό, καινούριο, για να μας δείχνει ότι η ζωή συνεχίζεται και από κάπου εκεί ψηλά ο Λοΐζος να γελάει από χαρά.

Το άλμπουμ με τίτλο «ΜΑΝΟΣ ΛΟΙΖΟΣ – ΜΕΤΑ» περιλαμβάνει 30 διασκευές τραγουδιών του Μάνου Λοϊζου.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΛΙΒΙΤΣΑΝΟΣ & ορχήστρα ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ της ΕΡΤ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΙΑΡΗΣ & RICHARD SIMIC of ELECTRIC LITANY

AMALIA & THE ARCHITECTS

ASPRA feat. NΙΚΗ ΚΟΠΙΤΑ

BLEND MISHKIN x GEORGE KAPIS feat. ΝΕΦΕΛΗ ΦΑΣΟΥΛΗ

ΔΡΑΜΑΜΙΝΗ

ΕΒΕΛΙΝΑ ΜΕΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟΥ

FL (Fanis Labrou)

GEORGE GAUDY

JEF MAARAWI

JOANNA DRIGO

ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΥΡΟΓΙΩΡΓΗΣ & ANSER

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΟΛΕΜΗ

KATERINE DUSKA

Κος Κ

ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΣΑΜΨΩΝ feat. IDRA KAYNE

ΜΑΡΙΑ ΑΛΑΜΑΝΗ – ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΟΥ

MAROULITA DE ΚOL

ΜΥΡΤΩ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

NALYSSA GREEN

NTEΙBINT & MATINA SOUS PEAU

OCEAN HOPE

ΠΕΤΡΟΣ ΚΛΑΜΠΑΝΗΣ feat. ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ, ZIV RAVITZ

RUNES

SARAH P.

SOPHIE LIES

Someone Who Isn’t Me

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΞΟΥΡΗ

VASCO BRONDI

WHERESWILDER

YIOTIS

Κυκλοφορεί από τη Minos EMI