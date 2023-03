Ένας μεγάλος Βρετανός καλλιτέχνης που μετράει πάνω από 40 χρόνια καριέρας και έγινε σύμβολο του New Wave – Pop ήχου των δεκαετιών 80s – 90s, έρχεται στην Αθήνα στις 28 Απριλίου, στο Christmas Theater.

Η φωνή των περίφημων Soft Cell και των Marc and the Mambas, έρχεται στην Ελλάδα γιορτάζοντας μια λαμπρή καριέρα 40 ετών! Πρόκειται για έναν πραγματικά μεγάλο τραγουδιστή.

Τα σπουδαία φωνητικά του χαρίσματα συνδυάζονται με την ακαταμάχητη ικανότητα του να μετατρέπει σε θρίαμβο ατμοσφαιρικότητας ακόμη και το πιο αδιάφορο τραγούδι.

O Μαρκ Άλμοντ αποδεικνύει σε ένα best of live show τη μεγάλη του αξία τόσο ως μέλος των συγκροτημάτων που τον έκαναν γνωστό, όσο και ως solo τραγουδιστής, συνθέτης και performer.

Ετοιμαστείτε για ένα μοναδικό live με πολλά από τα κομμάτια που ανέδειξαν τον Marc Almond ως μία από τις σημαντικότερες φιγούρες της pop μουσικής, εδώ και τέσσερις δεκαετίες. Ένα live που συνδυάζει την αίγλη του παρελθόντος με την ανάγκη της μουσικής εξέλιξης.

Στις εμφανίσεις του, την υπέροχη φωνή του, συνοδεύει μετά από πολλά χρόνια μία full δυνατή μπάντα.

Μια βραδιά γεμάτη από υπέροχα μουσικά όνειρα που έγιναν τραγούδια και μας έκαναν να τα τραγουδήσουμε και να τα χορέψουμε με την φωνή του και την ξεχωριστή ερμηνεία του.

Οι διασκευές παίζουν μεγάλο ρόλο στην καριέρα του Almond. Από το ‘Tainted love’ ως το ‘Days of Pearly Spencer’ επιλέγει με προσοχή ξεχασμένα, αλλά ιδιόμορφα οικεία τραγούδια και στην κυριολεξία τα ανασταίνει και τους χαρίζει την πνοή του.

“Days of Pearly Spencer”, “Tainted Love”, “Something’s Gotten Hold of my Heart”, “A Lover Spurned”, “I Feel Love”, οι μοναδικές διασκευές του στα τραγούδια του Jacques Brel όπως το “If You Go Away” και άλλες μεγάλες επιτυχίες, από τον μοναδικό Marc Almond σε ένα δυνατό live στο Christmas Theater!

Παρασκευή 28 Απριλίου

Ώρα έναρξης: 21.00

Christmas Theater

Λεωφ. Βεΐκου 137, Γαλάτσι

Προπώληση: Viva.gr

ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΤΗΡΙΩΝ:

ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΖΩΝΗ: 58 Ευρώ

Α ΖΩΝΗ: 48 Ευρώ

Β ΖΩΝΗ: 38 Ευρώ

Γ ΖΩΝΗ: 30 Ευρώ

Δ ΖΩΝΗ: 24 Ευρώ, Φοιτητικό – Ανέργων – Πολυτέκνων: 18 Ευρώ

ΘΕΣΕΙΣ ΑΜΕΑ (ΜΟΝΟ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΚΡΑΤΗΣΗ): 18 ΕΥΡΩ

ΙΣΧΥΟΥΝ ΕΙΔΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΟΜΑΔΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 211 7701700