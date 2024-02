Ένας από τους κορυφαίους τζαζ μουσικούς της χώρας μας, ο Μάρκος Χαϊδεμένος, επιστρέφει στο Half Note στις 6 Μαρτίου με μία παράσταση βασισμένη στο νέο του άλμπουμ με τίτλο “The Day After” που θα έχει μόλις κυκλοφορήσει (4/3).

Ο Μάρκος Χαϊδεμένος παρουσιάζει μία δισκογραφική δουλειά με 7 κομμάτια τα οποία είναι προσωπικές συνθέσεις που κινούνται στο ύφος της μοντέρνας jazz, με επιρροές από Herbie Hancock μέχρι Brad Mehldau και Robert Glasper.

Η μουσική για τον Μάρκο είναι κυρίως «προσωπική έρευνα και μάχη με τον εσωτερικό σου κόσμο». Η μουσική δημιουργία είναι επίσης και «συνύπαρξη με μουσικούς». Οπότε κάνοντας πράξη τα λόγια του, τα τελευταία 8 χρόνια έχει δημιουργήσει το δικό του τζαζ τρίο με τον Γρηγόρη Θεοδωρίδη στο μπάσο και τον Παναγιώτη Κωστόπουλο στα τύμπανα. Το ύφος τους είναι ένα κράμα μοντέρνας και παραδοσιακής τζαζ που δημιουργούν ωστόσο ένα προσωπικό, χαρακτηριστικό και σύγχρονο ήχο.

Όταν μιλάμε για τον Μάρκο Χαϊδεμένο, έχουμε να κάνουμε με έναν ξεχωριστό καλλιτέχνη που δεν μένει αδρανής αλλά διαρκώς εξελίσσεται. Το βιογραφικό του πλούσιο με αρκετές συνεργασίες και διακριτή δισκογραφική παρουσία: σπουδές σε κλασικό και τζαζ πιάνο, μεταπτυχιακές σπουδές πάνω στην τζαζ εκτέλεση με επιβλέποντα καθηγητή τον Γιώργο Κοντραφούρη, 12 χρόνια εμπειρίας σε ενορχηστρώσεις, συνθέσεις και με ζωντανές εμφανίσεις παίζοντας πιάνο σε τζαζ events, festivals και σκηνές της Ελλάδας και του εξωτερικού, 4 προσωπικούς δίσκους – Remains 2019, New Era 2020, Caravan 2021, The Day After 2024 – και δισκογραφικές συνεργασίες με καλλιτέχνες όπως η Μαρίζα Ρίζου, ο Τάκης Πατερέλης, ο Γιώργος Κρομμύδας, ο Γιώργος Φακανάς, ο Mike Stern και πολλοί άλλοι.

Με το νέο δίσκο στις αποσκευές του και το ιδιαίτερο Τρίο του, ο Μάρκος Χαϊδεμένος έρχεται στις 6 Μαρτίου στο Half Note να μας ταξιδέψει στην επόμενη μέρα, αυτή που θα έχει ως soundtrack τις μουσικές και τα κομμάτια του νέου του άλμπουμ The Day After.

Τετάρτη 6 Μαρτίου

Ώρα έναρξης: 21:30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

Τηλ: 210 9213310

Τιμές Εισιτηρίων: από 12€ (bar) | από 15€ (τραπέζι)

Προπώληση: more.com