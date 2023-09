Η επερχόμενη χειμερινή περίοδος του 2023-24 φαίνεται να φέρνει πλούσιες και ποικίλες προτάσεις στη νυχτερινή διασκέδαση στην Αθήνα. Τα μπουζούκια θα είναι το κύριο κέντρο διασκέδασης για τους λάτρεις της μουσικής, υποσχόμενα μοναδικές στιγμές διασκέδασης. Αγαπημένοι καλλιτέχνες και νέοι ταλαντούχοι θα εμφανίζονται σε διάσημα μουσικά μαγαζιά, προσφέροντας μοναδικές μουσικές εμπειρίες. Η ανανεωμένη μουσική σκηνή θα φιλοξενήσει εντυπωσιακές δυναμικές συνεργασίες.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά από τα μουσικά γκρουπ που θα ξεχωρίσουν φέτος στην Αθήνα και έχουν ήδη ξεκινήσει ή θα ξεκινήσουν.

Nox Athens: Αντώνης Ρέμος, Ελένη Φουρέιρα

Για ακόμη μία χρονιά, ο Αντώνης Ρέμος επιστρέφει στο Nox Athens, όπου έχει δημιουργήσει μία πολύ ξεχωριστή σχέση με το κοινό. Σε αυτή τη σκηνή, θα εμφανιστεί μαζί με την Ελένη Φουρέιρα, μια εξαιρετική φωνή που υπόσχεται εντυπωσιακές στιγμές διασκέδασης.

Φωταέριο: Γιώργος Μαζωνάκης

Μετά από δέκα χρόνια, ο Γιώργος Μαζωνάκης επιστρέφει δυναμικά στο Φωταέριο, το μαγαζί που ανέδειξε το 2012. Αυτή είναι η τρίτη του συνεργασία με το μαγαζί και οι προσδοκίες για εκρηκτικές εμφανίσεις είναι υψηλές.

Βοτανικός: Δέσποινα Βανδή – Γιώργος Σαμπάνης

Η σκηνή του Βοτανικού φιλοξενεί μια εντυπωσιακή συνάντηση κορυφής. Η Δέσποινα Βανδή και ο Γιώργος Σαμπάνης συνεργάζονται για πρώτη φορά και υπόσχονται ένα εκρηκτικό μουσικό ταξίδι.

Έναστρον: Σάκης Ρουβάς, Μέλισσες

Ο Σάκης Ρουβάς και οι Μέλισσες ενώνουν τις δυνάμεις τους για πρώτη φορά σε μια εντυπωσιακή συνύπαρξη. Οι δύο αυτές ισχυρές φωνές είναι έτοιμες να προσφέρουν ανεπανάληπτες στιγμές διασκέδασης, αφού αποτελούν έμπειρους καλλιτέχνες της ποπ μουσικής και της ανεβαστικής ατμόσφαιρας.

Romeo Club: Νικηφόρος, Νίνο

Το Romeo Club φαίνεται να έχει γίνει αγαπημένος προορισμός για τον Νικηφόρο, καθώς εκεί βρίσκει την ιδανική σκηνή για τις εμφανίσεις του. Ο Νίνο, με τον οποίο συνεργάζεται σταθερά τις τελευταίες σεζόν, συνεχίζει να προσφέρει τη δική του σημαντική συμμετοχή και αυτόν τον χειμώνα.

Fantasia: Νίκος Οικονομόπουλος

Ο χώρος του Fantasia και ο Νίκος Οικονομόπουλος έχουν συνδυαστεί άρρηκτα, προσφέροντας απολαυστικές βραδιές διασκέδασης στην Αθηναϊκή νυχτερινή σκηνή. Η επιτυχημένη τους συνεργασία συνεχίζεται και τη νέα σεζόν, υποσχόμενη απόλυτα ανεβαστικές στιγμές.

Frangelico: Νίκος Κουρκούλης

Το Frangelico επιστρέφει ανανεωμένο και δυναμικό στη νυχτερινή διασκέδαση της Αθήνας, φιλοξενώντας τον αγαπημένο Νίκο Κουρκούλη. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν επίσης η Τάνια Καρρά, οι Κώστας Ορφανίδης, ο Στέλιος Λεγάκης, η Μαριάννα Κάρα, ο Λούης Γεωργίου, ο Χάρης Χαλαμούτης και η Αίμιλη Χαραλάμπους, και χαρίζουν ήδη μοναδικές βραδιές διασκέδασης.

Club 22: Πάνος Κιάμος, Κατερίνα Λιόλιου

Το Club 22 επιστρέφει με δύναμη και σταθερότητα στη νυχτερινή ζωή της Αθήνας, προσφέροντας αμέτρητες στιγμές διασκέδασης. Ο Πάνος Κιάμος και η Κατερίνα Λιόλιου, μαζί με τον guest star Τόνι Σφίνο, δημιουργούν μια ανεβαστική ατμόσφαιρα που κεντρίζει το ενδιαφέρον.

Omega Stage: Γιώργος Τσαλίκης, Χρήστος Μενιδιάτης

Ο Γιώργος Τσαλίκης, μετά την επιτυχημένη συνεργασία του περσινού έτους με το Omega Stage, επιστρέφει φέρνοντας την ενέργειά του εκεί για μια δεύτερη σεζόν. Αυτή τη φορά, συνοδεύεται από τον Χρήστο Μενιδιάτη, δημιουργώντας μια δυναμική συνύπαρξη που υπόσχεται εκρηκτικές εμφανίσεις.

Mezzo Athens: Ηλίας Βρεττός, Αναστάσιος Ράμμος

Το Mezzo Athens, ένας χώρος που έχει αποτελέσει προτίμηση για τον Ηλία Βρεττό, υποδέχεται την παρουσία του για ακόμα μια σεζόν. Φέτος, επιπλέον, συνοδεύεται από τον Αναστάσιο Ράμμο, δημιουργώντας μια δυναμική συνύπαρξη που υπόσχεται μοναδικές ερμηνείες και ανεβαστικές βραδιές.

Bodega Live Experience: Χρήστος Χολίδης, Θέλξη, Θανάσης Βασιλάκος

Μια τριάδα διασκέδασης ξεχωρίζει στο Bodega Live Experience, προσφέροντας ανεπανάληπτες βραδιές. Ο Χρήστος Χολίδης, η Θέλξη και ο Θανάσης Βασιλάκος, τρεις καλλιτέχνες με μεγάλη ιστορία στο λαϊκό τραγούδι, υπόσχονται ατέλειωτη διασκέδαση.

Vegas live stage: Θέμης Αδαμαντίδης, Γιάννης Καψάλης, Κατερίνα Στανίση

Οι Θέμης Αδαμαντίδης, Γιάννης Καψάλης και Κατερίνα Στανίση αποτελούν ένα τρίο εκρηκτικών ταλέντων που υπόσχεται να ανατρέψει τη νυχτερινή σκηνή του Vegas live stage. Με την ενέργειά τους και τον παθιασμένο τρόπο ερμηνείας τους, δημιουργούν μια ατμόσφαιρα γεμάτη κέφι και ενθουσιασμό.

Can Can Music Hall: Σταμάτης Γονίδης, Χαρά Βέρρα

Ο Σταμάτης Γονίδης, με τη διαχρονική του παρουσία στο λαϊκό τραγούδι, μπαίνει στο τιμόνι του προγράμματος του Can Can Music Hall, ενώ μαζί του θα δούμε και τη Χαρά Βέρρα. Ο χώρος αυτός, που έχει αποτελέσει ένα σημαντικό μέρος της νυχτερινής διασκέδασης της πόλης, υποδέχεται τον Σταμάτη Γονίδη για πρώτη φορά, ενώ από την άλλη, η διάσημη τραγουδίστρια είναι ένα από τα σταθερά χαρτιά επιτυχίας του.

Cabana Live Stage: Ζαφείρης Μελάς, Μάκης Δημάκης, Τζένη Κατσίγιαννη

Τρία μεγάλα ονόματα του λαϊκού τραγουδιού συναντιούνται στην πίστα του Cabana Live Stage, ενός κέντρου που τα τελευταία χρόνια έχει κλέψει για τα καλά τις εντυπώσεις στη διασκέδαση. Το μοναδικό αυτό πρόγραμμα θα ολοκληρώνει η Σάσα Μπάστα.

Το Fever στη Συγγρού δεν έχει ανακοινώσει ακόμα κάποιο σχήμα όπως και το Posidonio Music Hall δεν έχει επίσης ανακοινώσει ποιο θα είναι το σχήμα μετά τις εμφανίσεις του Θοδωρή Φέρρη.

