Έχουν περάσει 13 χρόνια από την τελευταία φορά που κυκλοφόρησε μουσική του Τάσου Μελετόπουλου.

Μια πολύχρονη σιωπή που σπάει εντυπωσιακά με το Τotally Confused, ένα αργόσυρτο βαλσάκι που ερμηνεύει η Νεφέλη Φασούλη.

Ένα τραγούδι που σου μεταφέρει τη μοναξιά των χωρισμών, των άδειων δρόμων τη νύχτα, και των προσωπικών αδιεξόδων, μέσα σε μόλις τρία μαγικά λεπτά. Η Νεφέλη Φασούλη ακούγεται αγνώριστη αλλά πειστική στην αγγλόφωνη ερμηνεία της. Ένα ευχάριστο ξάφνιασμα φρεσκάδας και έντονης συναισθηματικής ερμηνείας.

Ο Τάσος Μελετόπουλος δεν είναι καινούργιος στη μουσική. Τραγούδια του έχουν τραγουδήσει η Νάνα Μούσχουρη, η Τάνια Τσανακλίδου, ο Σάκης Ρουβάς, η Martha Beatriz Moreleon Guizar, ο Γιώργος Δημόπουλος και άλλοι, ενώ έχει συνθέσει μουσική για ταινίες μεγάλου και μικρού μήκους και για χοροθέατρο.

Τη δεκαετία του `70 ήταν μουσικός επιμελητής στα Καθημερινά επί Μάνου Χατζιδάκι.

Σπούδασε στο Παρίσι και τη Νέα Υόρκη όπου αποφοίτησε από το New York University.

Τη δεκαετία του `80 δημιούργησε και συμμετείχε στα club «Εργοστάσιο», «Αεροδρόμιο», «Άτομο», «Βυθός» και την «Ντέρτι Πίτσα».

Ήταν εκδότης του περιοδικού «Πρόσωπα» τη δεκαετία του ‘90 και έχει γράψει έξι βιβλία, δύο από τα οποία έχουν μεταφραστεί στα Γαλλικά και τα Ιαπωνικά.

Στίχοι – Μουσική: Τάσος Μελετόπουλος

Ενορχήστρωση: Χρήστος Αλεξάκης

Παραγωγή: Τάσος Μελετόπουλος

Επιμέλεια – Οργάνωση: Άρης Δαβαράκης

As i drive my car to reach your house

and ring your bell

i am totally confused

i am feeling shit

trying to put aside

all things that happened in the past.

Everywhere i look no stars no light

my heart is breaking

reach my hand and be my boy tonight

thats what i hope.

Theres nowhere to return

i knew it all alone

theres nothing else to find

you know it now for sure.

Trying to fix my thoughts

i smoke a joint to catch my breath

i don t know where to search

i dont know how

driving along among the shadows

of the past

open up my star

and shine the clouds

my world is trembling

take my hand an be my boy

tonight thats what i want.

Theres nowhere to return

i knew it all along

Theres nothing else to find

you know it now for sure

For sure….

Believe in us once more

believe in me once more

Theres nowhere to return

theres nothing else to find

I believe in you once more

believe in me once more…