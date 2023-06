Ένα τραγούδι φτιαγμένο για το καλοκαίρι, με τον ερωτισμό και την κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα των ταξιδιών και των πολύτιμων πια διακοπών, είναι το “Say yes” του Τάσου Μελετόπουλου, τραγουδισμένο από την Χριστίνα Σαμαρά.

Μια σαγηνευτική σάμπα με τον ερωτισμό που φορτίζει πάντα το καλοκαίρι και την ανάγκη για χαλάρωση και ονειροπόληση.

Τραγούδι ιδανικό για μαγικά δειλινά, με θέα το ανοιχτό μπλε του πελάγους.

Η Χριστίνα Σαμαρά έχει μια σημαντική πορεία στο τραγούδι. Έχει παίξει με συνθέτες όπως ο Κώστας Λειβαδάς, ο Στάμος Σέμσης, ο Γιώργος Καζαντζής, ο Στάθης Δρογώσης καθώς και με τον πιανίστα Δαυίδ Ναχμία. Κυκλοφόρησε το πρώτο της τραγούδι σε μουσική του Στάμου Σέμση και στίχους του Γεράσιμου Ευαγγελάτου «Καρδιά στην καρδιά» και το «Μια και καλή» ντουέτο με την Έλλη Πασπαλά, σε μουσική του Γιώργου Κυριάκου και στίχους του Άρη Δαβαράκη.

Το “Say yes” είναι το πρώτο από μια σειρά τραγουδιών του Τάσου Μελτόπουλου, με τη φωνή της Χριστίνας Σαμαρά, που θα κυκλοφορήσουν το επόμενο διάστημα.

Στίχοι – Μουσική: Τάσος Μελετόπουλος

Eρμηνεία: Χριστίνα Σαμαρά.

Ενορχήστρωση, παραγωγή : Χρήστος Αλεξάκης

Επιμέλεια – Οργάνωση: Άρης Δαβαράκης

Σκηνοθεσία video: Σπύρος Μαλτέζος

My life is

like a dream

its blooming

since i met you

I see you swimming under the moon

I grave to kiss your lips and taste the sea.

Open your window hold me tight

I am gonna dive

Say yes tonight

Fasten your seat belt

Will be released

Were gonna lounge

Say yes tonight say yes

Say yes

The sun rises

in your eyes

Ive been here

all the time

My heart is trembling when you are near

You know i cant restraint

This anymore

My heart is trembling when you are near

Open your window hold me tight

I am gonna dive

Say yes to tonight

Fasten your seat belt

Will be released

Were gonna lounge

Say yes tonight

say yes

Open your window

I am gonna dive

Say yes tonight

Fasten your seat belt

Will be released

Were gonna lounge

I want you tonight

I want you tonight

Want you tonight.