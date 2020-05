Οι ΜΕΛΙSSES τραγουδούν «Μισή Καρδιά» και μας χαρίζουν ακόμα ένα κομμάτι που αγαπήσαμε αμέσως… με όλη μας την καρδιά!

Το no1 συγκρότημα της χώρας συνεχίζει το σερί των επιτυχιών με ένα ρυθμικό ερωτικό single, μέσα από το ξεχωριστό μουσικό του πρίσμα και με την αισθαντική ερμηνεία του Χρήστου Μάστορα, που κυκλοφορεί από την Panik Records. Τη μουσική και τους στίχους υπογράφουν οι ΜΕΛΙSSES και ο Stan Αντιπαριώτης.

Από την πρώτη στιγμή της κυκλοφορίας του, το τραγούδι κατέκτησε το no1 στο iTunes chart, θέση στην οποία παρέμεινε επί σειρά εβδομάδων. Επίσης, έγινε highest climber στο ελληνικό Official Airplay Chart by MediaInspector, όπου αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο no1, θέση την οποία καταλαμβάνει για δεύτερη εβδομάδα.

Παράλληλα, το συγκλονιστικό homemade video του «Μισή Καρδιά», που δημιουργήθηκε με τη συμβολή του κοινού και, αντί αμοιβής, δόθηκαν 5.000 ευρώ στον ειδικό λογαριασμό για την αντιμετώπιση του κορονοϊού, βρέθηκε στις πρώτες θέσεις των τάσεων του YouTube, όπου έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια views.

Μουσική – Στίχοι: ΜΕΛΙSSES – Stan Aντιπαριώτης

Ενορχήστρωση – Παραγωγή: ΜΕΛΙSSES

Σκηνοθεσία Χρήστος Μάστορας

Έπαιξαν οι μουσικοί

Ζαρέας Γιώργος: Τρομπόνι

Κατσαρέλης Βαγγέλης: Τρομπέτα

Καλτουρουμίδης Παύλος: Πλήκτρα

Καρακατσάνης Γιάννης: Κρουστά, Λύρα, Σαξόφωνο

Κουδούνης Σπύρος: Τύμπανα

Recorded, Mixed and Mastered by Kyriakos Kyriakou at Sounds from Ground Studio