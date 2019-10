Μινέρβα – “Turn me on”

Σχεδόν ένα χρόνο μετά την πρώτη κυκλοφορία του ομώνυμου ΕΡ τους, η τετράδα των Μινέρβα, επιστρέφει με το καινούργιο single και video clip “Turn Me On” από το επερχόμενο debut album τους.

Την ηχογράφηση και παραγωγή του κομματιού επιμελήθηκε ο Άλεξ Μπόλπασης, σε συνεργασία με τον Nick Townsend (Costa Mesa, California US) στο mastering.

Την σκηνοθεσία και παραγωγή του video clip επιμελήθηκε ο Γιώργος “Ντέξτερ” Μπάρμπας (Netwix), το οποίο γυρίστηκε στα θρυλικά “προβάδικα” της κρεαταγοράς του Πειραιά, ως ελάχιστο φόρο τιμής στο μέρος από όπου ξεκίνησαν όλα!

Music by Μινέρβα

Lyrics by George Kouklakis

Keep that thought for me

Pin it on the wall

Keep it high and see

I’m going around that clock

There’s no place for you

Where you can belong

You don’t turn me on

Imma turn you off

YOU DON’T TURN ME ON

Lose that shirt for me

It doesn’t fit you at all

It has no energy

With that cigarette hole

Keep that thought and see

There’s no question at all

We don’t disagree

But you don’t turn me on

YOU DON’T TURN ME ON