Με έμπνευση το τραγούδι Saving The World της Μonika συνεχίζεται η έμπρακτη προσπάθεια για την καταπολέμηση της πανδημίας Covid-19

Αθήνα, 28 Ιουλίου 2020 – Ο φιλανθρωπικός σύλλογος γυναικών Daughters of Penelope-Paris ξεκίνησε αυτή την παγκόσμια πρωτοβουλία, με στόχο τη συγκέντρωση εσόδων, για τη στήριξη των ελληνικών δημόσιων φορέων παροχής υγείας, που μάχονται κατά της πανδημίας Covid-19. Εμπνευστής της προσπάθειας είναι η Πρόεδρος του συλλόγου, Αλεξάνδρα Χρυσοστάλη, η οποία, συγκινημένη από το τραγούδι “Saving the World” της Μonika, αποφάσισε να το αξιοποιήσει ως κύριο όχημα για την κινητοποίηση της παγκόσμιας κοινότητας και την προώθηση του συγκεκριμένου σκοπού του Συλλόγου.

Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ένα ξεχωριστό video clip με ύψιστη εθνική και συμβολική αξία, το οποίο γυρίστηκε εξ ολοκλήρου στην Ακρόπολη των Αθηνών, με μια επίλεκτη ομάδα συντελεστών που συμπεριλαμβάνει τον προτεινόμενο για Όσκαρ, Γιώργο Μαυροψαρίδη, στο μοντάζ, καθώς και τον βραβευμένο με “Best Cinematography Award” από την Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου, Σίμο Σαρκετζή, ως διευθυντή φωτογραφίας.

Το μήνυμα της Monika:

Παρθενώνας, 05:54 π.μ. Για 2.500 χρόνια στέκεται εκεί και μας υπενθυμίζει πως είμαστε ακόμη ζωντανοί και ότι μπορούμε να προχωράμε ακόμα και μέσα από τις πιο σκληρές και πρωτόγνωρες δοκιμασίες. Η ιδέα του ήρωα γεννήθηκε στην Ελλάδα και τώρα, δίπλα σε αυτό το αρχέγονο σύμβολο δύναμης, ανθεκτικό στο πέρασμα των αιώνων και στις ματαιοδοξίες των ανθρώπων, έχω την ευκαιρία να υμνήσω τους σημερινούς μας ήρωες. Αυτούς που μας κρατάνε ζωντανούς και φωτίζουν με τον τρόπο τους τον δρόμο της ανθρωπότητας, έναν δρόμο ελπίδας και δύναμης. O Παρθενώνας έμεινε δυνατός για χιλιάδες χρόνια κι εμείς τώρα από αυτό το σύμβολο αντλήσαμε την έμπνευσή μας για την δημιουργία του βίντεο ‘Saving The World’, το οποίο με πολλή συγκίνηση και υπερηφάνεια μοιράζομαι μαζί σας.

Μουσική: Monika

Στίχοι: Σταύρος Ξενίδης

Did I ever tell you truly how I feel?

Right through the mask

You can see in my eyes there’s always a fear

I wish this was a bad dream

And we’ll wake up as before

Maybe we will

You said I’m tired, older than I feel

You said this cause is for nothing

How painful watching your tears

Trying to save as many lives

Fighting a real uneven fight

You could have run but you still try

Saving the world

Here, the people

The people are dying

Gets harder to breathe.

We, imprisoned within our home

Everyday heroes

Inspiring the present

Helping us find

Deep in our soul we’re free again

Deep in our fear we’re strong again

Facing with grace what’s to come with the power of will

In a storm of reaction, control

Power of will in a storm of reaction

Power of will in the storm

Cause we’ll always be grateful for life

Life

Feeling alive

Feeling inspired

Saving the world

Saving the world

Saving the world

Saving the world

Everyday heroes are saving the world

Everyday heroes are saving the world

Everyday heroes are saving the world

Everyday heroes are saving the world

Η παγκόσμια πρωτοβουλία στήριξης των ελληνικών δημόσιων φορέων παροχής υγείας που μάχονται κατά του ιού ξεκίνησε κατά την περίοδο του lockdown, όταν η Μonika συνέθεσε και ερμήνευσε το τραγούδι, με τίτλο “Saving the World’’, εμπνεόμενη από αυτήν την εξαιρετικά δύσκολη και πρωτοφανή κατάσταση και ορμώμενη από την επιθυμία της να στηρίξει όλους όσους αγωνίζονται στη πρώτη γραμμή κατά της πανδημίας.

Με σημείο αναφοράς την ιστοσελίδα των Daughters of Penelope-Paris, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να ακούσει το τραγούδι, να παρακολουθήσει το νέο βίντεο και να προσφέρει τη στήριξή του, δωρίζοντας το εκάστοτε επιθυμητό χρηματικό ποσό υπέρ αυτού του σκοπού. Το σύνολο των χρημάτων που θα συγκεντρωθούν θα απευθύνονται σε δημόσιους φορείς παροχής υγείας στην Ελλάδα, προκειμένου να ενισχυθούν οι εργαζόμενοι και οι δομές των μονάδων που αντιμετωπίζουν τα κρούσματα και τους ασθενείς του ιού Covid-19.

H πρωτοβουλία αυτή έχει και τη στήριξη των επιμέρους οργανισμών του τάγματος AHEPA (American Hellenic Educational and Progressive Association), της οργάνωσης της ελληνικής ομογένειας με παραπάνω από 250.000 μέλη παγκοσμίως που δραστηριοποιούνται σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίοι θα συμβάλλουν έμπρακτα στην προώθηση και ενίσχυση αυτής της πρωτοβουλίας παράλληλα με άλλους υποστηρικτές συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών και του Athens Medical Group.

#SavingTheWorld

AHEPA-SECTION PARIS-PHAETUSE DAUGHTERS OF PENELOPE-PARIS

H AHEPA-Section Paris-Phaetuse είναι φιλανθρωπικός σύλλογος του γαλλικού νόμου 1901, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ο οποίος συστάθηκε το 2018 στο Παρίσι. O σύλλογος αποτελεί μέλος της ευρύτερης διεθνούς οικογένειας Daughters of Penelope, φιλανθρωπικό σύλλογο γυναικών που ιδρύθηκε το 1929.

Αποστολή μας είναι να προωθούμε τον Ελληνισμό, την Παιδεία, την Φιλανθρωπία, την Υπευθυνότητα των Πολιτών, την Οικογένεια καθώς και την Αριστεία.

Η δράση μας συνίσταται στην υποστήριξη των συνανθρώπων μας που αντιμετωπίζουν προβλήματα και στην ενδυνάμωση της αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών για την από κοινού αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων.