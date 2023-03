Οκτώ χρόνια μετά την τελευταία αγγλόφωνη κυκλοφορία της, η Monika επιστρέφει στην «πηγή» της, το αγγλόφωνο μουσικό σύμπαν, και παρουσιάζει το single “I’m Nothing Without You” από το πολυαναμενόμενο άλμπουμ της “Proud”, που θα κυκλοφορήσει την Πέμπτη 16 Μαρτίου.

«Είναι πάντα το πρώτο τραγούδι που βάζω στο αυτοκίνητο γιατί με βάζει αμέσως σε απελευθερωτική διάθεση και ξεθυμαίνω. Το αφιερώνω στη μνήμη των συνανθρώπων μας που χάθηκαν τόσο άδικα και σκληρά. Είναι ο δικός μου τρόπος να τιμήσω τα ανεκπλήρωτα όνειρά τους και τις οικογένειες που λύγισαν. Αυτές τις τόσο δύσκολες μέρες, το ξέρω πια πιο καθαρά από ποτέ: δεν είμαστε τίποτα χωρίς να έχουμε ο ένας τον άλλον, δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να κρατηθούμε χέρι-χέρι στη σκέψη της ζωής που, θέλουν δε θέλουν, επιμένει και ζητάει δικαίωση. I’m Nothing Without You», λέει η Monika, που με την απογειωτική ερωτική μπαλάντα “I’m Nothing Without You” υπενθυμίζει ότι πρόκειται για μια μουσικό και μια καλλιτέχνιδα που εμφανίζεται όταν έχει όντως κάτι να πει.

Μουσική: Monika

Στίχοι: Monika & Σταύρος Ξενίδης

I’ve made mistakes, I’ve made quite a few

I left one day, to find something new

To be free to be free to be wild

Grass looked greener on the other side

I came back to a lock on the door

Somebody help me this is the end

You said we’ll never be together again

But I know yes I know we can try

To be more than we have been so far

But you’re gone and I’m here all alone

I ask myself

What am I living for?

Its getting hard to breathe

When I’m away from you

It took a while to find

What I am living for

You’re everything to me

I’m nothing without you

(Without you)

(Without you)

Nothing, nothing, nothing, without you

I ask myself

What am I living for?

Its getting hard to breathe

When I’m away from you

It took a while to find

What I am living for

You’re everything to me

I ask myself

What am I living for?

Its getting hard to breathe

When I’m away from you

It took a while to find

What I am living for

You’re everything, everything to me

I’m nothing without you