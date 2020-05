Η Monika, η μαγαπημένη δημιουργός και ερμηνεύτρια, επιστρέφει δυναμικά με μία μουσική πρωτοβουλία, που θα μας συγκινήσει.

Γνωστή για την ευαισθησία της και εμπνευσμένη από τις διεθνείς εξελίξεις, αφιερώνει το νέο της τραγούδι, «Saving the World», στους πραγματικούς ήρωες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, στη μάχη ενάντια στον Covid-19: Στους εργαζόμενους των νοσοκομείων όλων των χωρών που έχουν πληγεί από την πανδημία, παγκοσμίως.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει η Monika, «πηγή έμπνευσης για το νέο μου τραγούδι,

είναι οι καθημερινοί ήρωες με τις μάσκες και τα γάντια, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία, που με αυταπάρνηση, δίνουν καθημερινά ένα σκληρό αγώνα, ο καθένας από τη δική του θέση, ενάντια στην πανδημία του Covid-19».

Ως ένδειξη αναγνώρισης της συνεισφοράς τους, η αγαπημένη δημιουργός διαθέτει το 100% των εσόδων του τραγουδιού, που θα συγκεντρωθούν από την πλατφόρμα του YouTube, για τη στήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, σε όλες τις χώρες κυκλοφορίας του. Με κάθε view του music video του τραγουδιού στο YouTube, μπορούμε όλοι μας να δείξουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τους καθημερινούς αυτούς ήρωες, στηρίζοντάς τους στον αγώνα κατά του ιού.

Μέσα από ένα ηχηρό μήνυμα αισιοδοξίας η Monika, αναδεικνύει τους «πρωταγωνιστές»

των ημερών και δημιουργεί ένα μοναδικό μουσικό κομμάτι. Τη μουσική του «Saving the World» υπογράφει η ίδια η Monika και τους στίχους ο Stavros Xenides.

Did I ever tell you truly how I feel?

Right through the mask

You can see in my eyes there’s always a fear

I wish this was a bad dream

And we’ll wake up as before

Maybe we will

You said I’m tired, older than I feel

You said this cause is for nothing

How painful watching your tears

Trying to save as many lives

Fighting a real uneven fight

You could have run but you still try

Saving the world

Here, the people

The people are dying

Gets harder to breathe.

We, imprisoned within our home

Everyday heroes

Inspiring the present

Helping us find

Deep in our soul we’re free again

Deep in our fear we’re strong again

Facing with grace what’s to come with the power of will

In a storm of reaction, control

Power of will in a storm of reaction

Power of will in the storm

Cause we’ll always be grateful for life

Fife

Feeling alive

Feeling inspired

Saving the world

Saving the world

Saving the world

Saving the world

Everyday heroes are saving the world

Everyday heroes are saving the world

Everyday heroes are saving the world

Everyday heroes are saving the world